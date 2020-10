Dan de steunmaatregelen voor bedrijven en werknemers. Er zijn al sinds de invoering van het derde pakket op 1 oktober vragen of dit voldoende is als het virus weer oplaait.De drie betrokken ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) werken aan een analyse van het pakket.Het kabinet heeft steeds gezegd dat ondernemers zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Daarom worden sommige steunmaatregelen per januari afgebouwd. Dat leidde tot veel kritiek uit de Kamer, omdat bedrijven nog lang niet uit de crisis zijn. Het kabinet kwam bij de hulp voor zzp'ers (Tozo) al deels terug op de versobering.Uiterlijk op 26 oktober komen de drie ministers, in de wandelgangen ook wel aangeduid als trojka, met hun bevindingen. "Dan wordt vanzelf duidelijk of en waar de gaten vallen", zegt Rutte. "Als er extra steun nodig is, dan gaan we daar heel serieus naar kijken."Voor Asscher is het al duidelijk: het is niet de vraag of ondernemers in de problemen komen, maar hoe erg. Daarom moet er vooral haast worden gemaakt om bedrijven en werknemers te helpen. Vooral in de horeca, sportclubs en cultuur hebben mensen het zwaar.Ook VVD en CDA stelden hier vragen over. "Twaalf dagen voor een brief duurt wel lang", merkt Dijkhoff op. Cafés mogen nog maar twee uurtjes open zijn. "Als er dingen al klaar liggen, meldt dit dan nu al."