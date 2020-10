Premier Mark Rutte deed dinsdag nadat hij nieuwe, stevige coronamaatregelen had aangekondigd een dringende oproep aan alle Nederlanders om hun verantwoordelijkheid te nemen.

"Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt", zei Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie.

"Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt. En dat is nu", aldus de premier.

Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden een gedeeltelijke lockdown zoals we die in het voorjaar hadden aan - met uitzondering van het onderwijs: de scholen blijven open.

'Het is een optelsom, geen keuzemenu'

Zo moet onder andere de horeca de deuren sluiten, er komt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes, binnen en buiten mag je met maximaal vier personen uit verschillende huishoudens samen zijn en ook sporten mag met maximaal vier personen, en altijd op 1,5 meter afstand. Het betaald voetbal gaat wel door, maar zonder publiek.

Rutte begrijpt dat er altijd argumenten zijn waarom een sector uitgezonderd zou moeten worden.

"Het gaat niet om één bedrijfstak of sector, het gaat om de vraag aan welke knoppen we tegelijkertijd moeten draaien om het aantal sociale contacten ter verminderen", zei de premier. "Het is een optelsom, geen keuzemenu."

De maatregelen gaan woensdagavond om 22.00 uur in.

418 Analyse: 'Voor kabinet is tijd van vrijblijvend gehoorzamen voorbij'

'We hebben het niet goed gedaan'

De afgelopen dagen liep het aantal coronabesmettingen flink op. Ook het aantal ziekenhuisopnames, inclusief het aantal patiënten dat op de intensive care werd opgenomen, steeg.

Het kabinet trachtte het tij twee weken geleden tevergeefs te keren. Ondanks aangescherpte maatregelen bleven de coronacijfers oplopen, ook in het afgelopen en door Rutte als "cruciaal" bestempelde weekend. Nieuw beleid kon daarom niet uitblijven.

"We hadden een afbuiging van het aantal besmettingen willen zien het afgelopen weekend", zei De Jonge. De precieze effecten van de maatregelen die twee weken geleden werden genomen, zijn nog niet te zien.

"Je ziet dat de maatregelen onvoldoende effect hadden. Dan moet je meer doen", lichtte Rutte toe. "We hebben het met elkaar gewoon niet goed gedaan." De meeste mensen hebben zich wel aan de regels gehouden, benadrukte de premier.

61 Zoveel besmettingen per dag zijn nodig voor minder maatregelen

De Jonge: 'Tijd van vrijblijvendheid is hartstikke voorbij'

Het aantal besmettingen is volgens De Jonge zo hoog opgelopen dat regionale maatregelen ook geen zin meer hebben. "We kunnen niet afwachten. Daarom gebruiken we nu een hamer om het virus plat te slaan."

Er is geen serieus bron- en contactonderzoek meer mogelijk, zei De Jonge. De GGD's concludeerden dat deze week ook al. Als het virus helemaal uit het zicht raakt, dan is een gedeeltelijke lockdown volgens de minister onvermijdelijk.

"De tijd van vrijblijvendheid is hartstikke voorbij", aldus De Jonge.