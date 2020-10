Bij jonge, ongeneeslijk zieke kinderen moet actieve levensbeëindiging mogelijk gemaakt worden, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dinsdagmiddag in een Kamerbrief. Het besluit gaat over een- tot twaalfjarige kinderen.

Momenteel zijn er regelingen in plaats voor actieve levensbeëindiging bij baby's tot een jaar en kinderen vanaf twaalf jaar. Voor de groep jonge kinderen in de tussenliggende leeftijden ontbrak nog een duidelijk beleid. Die wordt momenteel uitgewerkt, aldus De Jonge.

Volgens hem is de actieve levensbeëindiging toepasbaar op een "kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen, die uitzichtloos en ondraaglijk lijden". Huidige behandelingen zouden niet voldoende zijn om hun lijden te verlichten, schrijft de minister.

De afgelopen maanden hebben onderzoekers van het UMC Groningen, het Erasmus MC in Rotterdam en het AMC in Amsterdam de kwestie onderzocht. De deskundigen concludeerden dat artsen niet altijd in staat zijn om het lijden van kinderen weg te nemen, en "onder een deel van de artsen er behoefte is aan duidelijke regelgeving over levensbeëindiging in deze situaties".

Volgens De Jonge zouden er momenteel vijf tot tien kinderen per jaar "onnodig (lang) lijden zonder dat er perspectief is op verbetering". De palliatieve zorg zou in die situaties ontoereikend zijn.

Kinderen worden als 'wilsonbekwaam' gezien

Vanuit de gezondheidszorg bestond al langer de roep voor "heldere regelgeving" ten opzichte van actieve levensbeëindiging bij kinderen, zo blijkt ook uit het onderzoek. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) riep jaren geleden al op om jonge kinderen toe te staan om euthanasie te kunnen vragen.

Dat werd hen echter niet toegestaan, omdat de jonge kinderen als "wilsonbekwaam" worden gezien. Daardoor komen zij niet in aanmerking voor een euthanasieverzoek.