De Europese Unie komt met een kaart met kleurcodes waaraan het gevaar van het coronavirus voor iedere Europese regio valt af te lezen. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) gaat de kaart wekelijks bijwerken. Dat zijn de 27 EU-ministers van Buitenlandse Zaken dinsdag overeengekomen in Luxemburg.

Lidstaten geven het ECDC iedere week door hoeveel nieuwe besmettingen er zijn vastgesteld, hoeveel coronatests er zijn afgenomen en hoeveel daarvan positief bleken. Het ECDC heeft vaste maatstaven om regio's vervolgens groen, oranje of rood in te kleuren. Zo weten mensen die ernaartoe reizen hoeveel gevaar ze er lopen.

Het blijft aan de lidstaten zelf om reizigers bijvoorbeeld te verplichten om een test te ondergaan of in quarantaine te gaan. Hierin zijn de EU-landen niet geslaagd om één lijn te trekken. De verschillen in manieren waarop landen hun testbeleid voeren zijn bijvoorbeeld al te groot.

Het doel van de kaart is om de uitbraak van COVID-19 in Europa in te dammen. De ministers benadrukken ook hoe belangrijk het recht op vrij reizen van EU-burgers door de Unie is. Met de kaart wil de EU zowel de gezondheid van Europeanen beschermen, als het vrije verkeer binnen de EU handhaven.

Daarnaast willen de landen een chaotische situatie, zoals tijdens de corona-uitbraak afgelopen voorjaar, voorkomen. Sommige lidstaten besloten toen op eigen houtje om hun grenzen te sluiten.

De kaart zal gaan gelden als een advies en is niet bindend. De adviezen zullen van toepassing zijn voor alle EU-landen, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.