De zorgkosten stijgen ieder jaar automatisch vanwege kwaliteitsafspraken waar de politiek geen invloed op heeft. Dat moet veranderen, want anders blijft er steeds minder geld over voor bijvoorbeeld onderwijs, lastenverlichting of klimaatafspraken.

Dat is een van de maandag gepubliceerde adviezen van de Studiegroep Begrotingsruimte voor een volgend kabinet.

"We worden allemaal ouder, dus daarom is het logisch dat de zorgkosten stijgen", zegt Bas van den Dungen, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën in een toelichting. "Maar de kosten stijgen ook omdat iedere kwaliteitsverbetering automatisch leidt tot aanpassen."

De wetenschap is bij de zorgkosten leidend, er komt automatisch geld bij voor kwaliteitsverbetering. Dat zijn geen politieke besluiten.

Dat is niet altijd de goedkoopste manier. Sterker: de zorguitgaven stijgen ieder jaar, deze kabinetsperiode met maar liefst 11,5 miljard euro. Voor volgend jaar zijn de zorguitgaven begroot op 87 miljard euro, op een totaal van 337 miljard aan overheidsuitgaven.

"De zorgbegroting is een koekoeksjong. Het verdringt andere overheidsuitgaven", zegt Van den Dungen. "Als je dat automatisme niet doorbreekt, dan is het een politieke keuze om andere uitgaven niet te doen."

De Studiegroep pleit er daarom voor dat de politiek weer aan de bal komt. Niet dat een politicus op de stoel van de arts moet gaan zitten, maar wel dat een politicus gaat (mee)beslissen over de uitgaven.

"Dat is niet per se ingewikkeld. Je kunt in de wet wat zinnen aanpassen", zegt Van den Dungen daarover. "Het wordt lastiger in de dynamiek eromheen. Ik kan me voorstellen dat zorgprofessionals hier anders over nadenken."

'Niet bezuinigen om crisis te bestrijden'

De Studiegroep, die voor de zestiende keer advies uitbrengt, is een bont gezelschap met ambtenaren van verschillende ministeries, planbureaus en toezichthouders. Bedoeld om politieke partijen te helpen bij het maken van verkiezingsprogramma's in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ook bij de formatie liggen de adviezen vaak op tafel.

In juli werd al een eerste advies uitgebracht, maar door de coronacrisis was er op dat moment teveel onzeker waardoor het bij een klein rapport bleef. Nu is het toekomstbeeld nog steeds troebel, maar wel iets overzichtelijker dan drie maanden geleden.

De oproep van afgelopen zomer om niet direct te bezuinigen klinkt nu weer. Een volgend kabinet moet economische mee- en tegenwind niet direct gaan corrigeren. "Laat het maar gebeuren", zegt Van den Dungen. Een trendbreuk met hoe de politiek op de vorige crisis reageerde. Tien jaar geleden volgden grote bezuinigingen op de financiële malaise.

Bezuinig je nu wel of verhoog je de belastingen, dan wordt de economie verder afgeremd en verdiep je de crisis, zo luidt het advies. Op de lange termijn moeten de overheidsfinanciën wel weer op orde worden gebracht, zodat er weer een buffer is in slechte tijden. Vandaar ook het dringende advies de zorgkosten niet meer automatisch te laten stijgen.

Zadel volgende generatie niet op met rekening

Tot slot adviseert de Studiegroep om aan het begin van een kabinetsperiode vast te stellen hoeveel geld er per jaar maximaal mag worden uitgegeven en hoe hoog de belastingen mogen zijn.

Hierdoor worden politici gedwongen om keuzes te maken, zonder dat volgende generaties worden opgezadeld met de rekening.