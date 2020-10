Defensie heeft honderden wapens via een deal verkocht aan een tussenhandelaar, blijkt zondag uit onderzoek van onderzoekscollectief SPIT en RTL Nieuws. Een deel van de defensiewapens wordt nu aangeboden op een website in Malta.

Uit vertrouwelijke documenten in handen van RTL Nieuws blijkt dat Defensie in mei en juni wapens aan een particulier heeft verkocht. Het gaat onder meer om achthonderd semiautomatische wapens van het type MP5, ter waarde van 168.000 euro. Ook zijn er handvuurwapens, zogenoemde Glocks, verkocht.

De MP5's staan te koop op de website van een wapenwinkel op Malta, Lock, Stock & Barrel. Op Facebook wordt in Malta daarnaast geadverteerd met foto's van de Glocks. "De Maltese wapenhandelaar adverteert met Nederlandse overheidswapens die hij op exclusieve basis heeft verkregen. De serienummers komen overeen met de serienummers van het contract", zegt RTL Nieuws.

Defensie: 'Partner voldoet aan benodigde criteria'

Volgens het ministerie van Defensie gaat het om een routineverkoop van overtollige of overtallige wapens aan een "vertrouwde leverancier".

"De handel in wapens is gebonden aan zeer strenge Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De koper moet te allen tijde in bezit zijn van een vergunning om wapens te mogen verhandelen of bezitten. Wil de desbetreffende partij de wapens uiteindelijk exporteren, dan is er een exportvergunning vereist en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken."

"In het door RTL Nieuws aangehaalde voorbeeld is er sprake van een vertrouwde partner waar Defensie wapens bij afneemt en aan terugverkoopt. Desbetreffende partner dient net als iedere andere partij te voldoen aan bovengenoemde criteria", laat het ministerie weten in een reactie.

Meestal worden oude wapens vernietigd, teruggestuurd naar de fabrikant of aan een bondgenoot verkocht. Op die manier weet Defensie wie de uiteindelijke gebruiker is. Ook komen de wapens soms bij musea of verenigingen terecht. Waarom dat in dit geval niet is gebeurd is onduidelijk.

Kamervragen werden verkeerd beantwoord

De Tweede Kamer is volgens RTL Nieuws niet geïnformeerd over de verkoop. "Ik vind het onbegrijpelijk", zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam tegen de nieuwssite. Hij vindt dat Defensie de wapens terug moet kopen en vernietigen, om te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen. Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut reageert kritisch: "Het is een onwenselijke deal. Ik ging ervan uit dat dit soort partijen werden vernietigd, om te voorkomen dat het in verkeerde handen komt."

Afgelopen zomer stelde het CDA ook al Kamervragen, nadat de eerste advertenties op de website in Malta waren verschenen. Defensie zei toen dat de koper "een officieel verkoopagent van wapenfabrikant Heckler & Koch" is. Dit bleek echter niet te kloppen.

Een woordvoerder van Defensie laat aan NU.nl weten dat het om "een partner van de officiële verkoopagent" gaat, maar dat dit wel een vertrouwde leverancier is. Waarom de vraag verkeerd werd beantwoord in de Tweede Kamer kan de woordvoerder niet zeggen.