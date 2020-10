VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff verlaat na de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar de politiek. Dijkhoff zegt in een vrijdag gepubliceerd interview in NRC het besluit al twee jaar geleden te hebben genomen.

"Als je als lijsttrekker van de VVD wint, moet je bereid zijn om die baan in het Torentje te nemen. Ik wil dat niet combineren met een jong gezin", zegt de 39-jarige Dijkhoff tegen NRC.

In de kerstvakantie van 2018 sprak hij voor het eerst in kleine kring uit dat hij de politiek wilde verlaten. In de zomer kreeg premier Mark Rutte te horen dat hij "er serieus rekening" mee moest houden dat Dijkhoff niet terug zou keren in de politiek.

Wat Dijkhoff betreft moet Rutte de kar weer gaan trekken bij de VVD bij de komende verkiezingen. "Als je kijkt naar de problemen die we nu hebben, is hij de beste lijsttrekker", zegt de politicus. Rutte zegt hier nog geen besluit over genomen te hebben.

De premier reageerde vrijdagavond via Twitter op Dijkhoffs vertrek. "Een origineel mens en vlijmscherp politicus. Hij zegt waar het op staat en is eerlijk. Dank je wel, Klaas!"

'Laat mij maar last van de kroonprins dragen'

Dijkhoff gold lang als 'kroonprins' binnen de VVD, iemand die op termijn Rutte zou kunnen opvolgen als partijleider. Een zware taak, aangezien de premier sinds 2010 drie Tweede Kamerverkiezingen heeft gewonnen en er in de peilingen goed voor staat.

"Ik dacht altijd: laat mij maar de kroonprins zijn, dan hoeven anderen die last niet te dragen", zegt Dijkhoff nu.

Over wat hij na maart 2021 gaat doen, laat Dijkhoff zich nog niet uit. Een functie als bewindspersoon in een eventueel volgend kabinet sluit hij niet uit, maar ligt niet voor de hand. "Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen", schrijft hij op Facebook.

Dijkhoff kwam in 2010 in de Tweede Kamer. In het tweede kabinet-Rutte was hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, sinds 2017 is hij fractievoorzitter van de grootste regeringspartij.

Dijkhoff doet boekje open over negatieve kant van politiek

Dijkhoff doet in zijn gesprek met NRC een boekje open over zijn ergernissen, die in zijn geval ook bij de politiek horen.

Zo raken de fouten die hij maakt ook zijn gezin. Dat gebeurde vorig jaar toen hij in opspraak kwam vanwege een wachtgeldregeling die hij boven op zijn salaris kreeg en een ten onrechte verkregen reiskostenvergoeding.

Dijkhoff: "Als je vader of moeder ander werk doet, krijg je deze ellende er niet bij. Als dit over acht jaar was gebeurd, hadden ze het op school gehoord."

Een enkele keer was de irritatie ook publiekelijk te zien. Tijdens de Algemene Beschouwingen in 2018 bijvoorbeeld, toen oppositie- én coalitiepartijen zijn in de media gepresenteerde plan om criminelen in achterstandswijken harder te straffen bekritiseerden.

Toenmalig D66-leider Alexander Pechtold noemde het "idioot" om een overtreding in de ene wijk harder aan te pakken dan in de andere wijk. "Dit soort cynisme en Haags gezever over woorden en trucjes ... Sorry hoor", antwoordde een zichtbaar geïrriteerde Dijkhoff.

Hij merkt nu op dat als je te lang in Den Haag zit, je "krampachtig" dingen goed gaat praten. Volgens Dijkhoff ga je jezelf "vastdraaien" als er bijvoorbeeld een probleem bij een partijgenoot ontstaat. "Het risico van hier te lang zitten, is dat je gaat denken dat wat voor de partij goed is, ook voor de politiek goed is. En dat is niet zo, het is andersom."