De ontwikkelingen rond de toename van het aantal coronabesmettingen kunnen komend weekend cruciaal zijn bij het bepalen of er extra, beperkende maatregelen moeten worden genomen. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Over welke maatregelen dat eventueel zijn, wilde Rutte niet speculeren.

"We gaan dit weekend de cijfers analyseren. Dat kan cruciaal zijn. Of dat zo is, hangt af van de laatste inzichten en adviezen", zei Rutte.

De afgelopen weken liep het aantal positief geteste mensen flink op. De afgelopen 24 uur kwamen er 5.983 nieuwe positieve coronatests bij, een kleinere toename (152) dan op donderdag toen het aantal positieve tests met ruim 800 toenam tot 5.831.

Vorige week maandag werden extra maatregelen aangekondigd om de stijgende trend te keren en een "volgende lockdown" te voorkomen.

"We zijn bereid om veel verder te gaan als dat nodig is om ander gedrag af te dwingen", zei Rutte vrijdag. De premier weerspreekt dat de huidige maatregelen te vrijblijvend zijn. "De cafés moeten om 22.00 uur 's avonds sluiten, je mag niet meer naar sportwedstrijden."

Het aantal bewegingen moet omlaag, was Ruttes boodschap. Hij stelde vast dat een bezoek aan een restaurant, café of theater leidt tot juist meer bewegingen, die weer kunnen leiden tot nieuwe besmettingen.

"Mensen zitten thuis die als de dood zijn dat hun operatie niet doorgaat. Mensen in de zorg die nog doodmoe zijn van de vorige golf, zijn bezig om de ic- en beddencapaciteit in ziekenhuizen op te schalen. Het valt allemaal niet mee", zei Rutte.

Over of er in kabinetskringen al dan niet gesproken wordt over een avondklok, wilde de premier niets kwijt. "In algemene zin is er discussie over de balans tussen economie en de gezondheidszorg. Wat betekenen maatregelen voor de vereenzaming van mensen en voor de jeugd."

Vorige week werd bekend dat onder meer de horeca uiterlijk om 22.00 uur moet sluiten, het maximaal aantal personen binnen wordt teruggebracht tot dertig en er geen publiek mag zijn bij sportwedstrijden. Later kwam daarbovenop een "dringend advies" om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen.