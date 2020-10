Nadat vorige week bekend werd dat de coalitiepartijen en GroenLinks, PvdA, 50Plus en SGP met een waslijst aan aanpassingen een akkoord bereikten over de coronawet, was het woensdag tijdens de wetsbehandeling geen verrassing dat de spoedwet op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. Ondanks tevredenheid over de afgedwongen aanpassingen, klonk er ook kritiek. Kritiek op de rol van het kabinet, en in het bijzonder op minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Duizenden, nee, tienduizend mails kregen de Kamerleden van bezorgde burgers sinds het kabinet voor de zomer de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 aankondigde, in de volksmond bekend als de coronawet of de spoedwet.

Zorgen die meerdere partijen, maar ook staatsrechtgeleerden deelden. Om een einde te maken aan de lokale noodverordeningen, die buiten de volksvertegenwoordiging om zijn vastgesteld, moest er een landelijke wet komen. Het voorstel van het kabinet was echter van meet af aan omstreden. De coronawet zou de minister van Volksgezondheid verregaande bevoegdheden geven om buiten het parlement om nieuwe maatregelen af te kondigen. Dat terwijl de spoedwet er juist voor moest zorgen dat de Tweede Kamer het coronabeleid beter kon controleren.

GroenLinks-leider Jesse Klaver waarschuwde in een interview met NU.nl begin september dat zijn partij niet kon instemmen met een wet die "regeren per decreet" mogelijk zou maken. Omdat de coalitie geen meerderheid in de senaat heeft, is ze afhankelijk van één of meerdere oppositiepartijen. Bovendien wil het kabinet breed draagvlak voor de coronawet die het "nieuwe normaal" juridisch afbakent.

'Derde versie heeft wijzigingen die nodig zijn'

Coalitiepartijen en PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SGP sleutelden daarom de afgelopen weken aan de wet en bereikten een akkoord. Het kabinet deed in een tweede versie al een paar aanpassingen: zo ging de bepaling dat bij mensen thuis kon worden gehandhaafd eruit. De corona-app verdween ook uit de wet en kreeg een aparte wetsbehandeling. Maar dat was niet genoeg. Het grootste bezwaar dat de Kamer niet het laatste woord had, bleef staan. PvdA'er Attje Kuiken: "De eerste versie was niet goed. De tweede versie niet voldoende. De derde versie heeft de wijzigingen die nodig waren."

In het voorstel van deze partijen krijgt de Tweede Kamer een week de tijd om over nieuwe aangekondigde maatregelen te stemmen. Wanneer het kabinet uit nood direct moet ingrijpen, kan een maatregel wel direct van kracht worden en krijgt de Kamer alsnog een week om in te stemmen. Democratische controle hersteld.

De omstreden vangnetbepaling, die het kabinet de mogelijkheid geeft om maatregelen te treffen die niet in de coronawet zijn opgenomen, vervalt. De duur van de wet, die eerder van een jaar naar een half jaar ging, gaat naar drie maanden, waarna geëvalueerd wordt of de regels nog nodig zijn. Daarnaast gaat de coronaboete omlaag naar 95 euro en verdwijnt het strafblad bij een overtreding. Ook is afgesproken dat het kabinet niet, zoals in de eerste golf het geval was, mensen kan verbieden verzorgingshuizen te bezoeken.

Een ander deel van de Kamer blijft vraagtekens houden bij de wet. Ja, partijen als PVV, SP en PvdD erkennen dat de aanpassingen de rol van de Kamer versterken, maar zijn om verschillende redenen niet overtuigd.

'Kabinet moet eerst eigen zaakjes op orde krijgen voor het grondrechten beperkt'

Volgens de PVV staan de bevoegdheden die de minister door deze wet krijgt en de regels die de bevolking wordt opgelegd niet in verhouding tot de haperende kabinetsaanpak van het indammen van het virus. Kamerlid Gidi Markuszower: "Het testen is niet op orde, het het bron- en contactonderzoek loopt vast en er is een tekort aan virusremmers. Omdat het kabinet zelf de zaakjes niet op orde heeft, wil het de vrijheden van burgers beperken."

De SP vindt dat minister De Jonge met het eerste voorstel wantrouwen heeft gevoed. "Dat had minister kunnen voorkomen als hij voor de zomer met een goede wet was gekomen", aldus Maarten Hijink. Ook hij wijst naar de problemen in de teststraten en naar de coronablunder van justitieminister Ferd Grapperhaus. "Als je dan met een wet komt die het parlement buitenspel zet, moet je als kabinet zelf ook leveren."

Hij ziet het niet als de taak van de Tweede Kamer om de wet van minister De Jonge met amendementen overeind te houden. "Ik ben niet van dat geknuffel en vind niet dat de Kamer de minister moet redden."

GroenLinkser Kathalijne Buitenweg is wel tevreden met het resultaat. Het voorstel terugsturen naar de minister zou volgens haar de spoed uit de spoedwet halen, al deelt ze de kritiek van de SP wel. Ook zij vindt dat het kabinet "onnavolgbare keuzes" maakt, door bijvoorbeeld vliegvakanties naar coronabrandhaarden toe te staan, maar groepsgroottes bij begrafenissen te beperken.

Daar sloot de PvdA zich bij aan. Kuiken: "Deze wet gaat het nu wel halen, maar zolang er geen duidelijk beleid is, zijn we nergens en is dit voorstel een lege huls."

De Kamer debatteert donderdag verder over het voorstel.