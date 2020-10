Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zoekt naar alle mogelijke manieren om studenten in het mbo en het hoger onderwijs meer ruimte te geven voor fysiek onderwijs, maar daarbij wordt niet getornd aan de geldende coronamaatregelen. Ondanks de roep vanuit de Kamer om verandering, blijft ook het mondkapjesbeleid voor studenten ongewijzigd.

"Ik krijg buikpijn van die lege plekken in de collegezalen", zei Van Engelshoven woensdag in een Kamerdebat over onderwijs en corona. "Ik grijp iedere strohalm aan om studenten meer ruimte te geven voor onderwijs. Maar op dit moment zie ik geen mogelijkheden om tegen het hoger onderwijs en het mbo te zeggen: we kunnen de 1,5 meter op sommige plekken loslaten."

Toen premier Mark Rutte vorige week namens het kabinet het "dringende advies" gaf om in openbare binnenruimten een mondkapje te dragen, rees de vraag of dat ook moet gelden voor het hoger onderwijs. Na overleg met de vakbonden, scholenkoepels en studenten, besloot Van Engelshoven geen advies te geven. Dit wordt aan de scholen zelf overgelaten, bijvoorbeeld in samenspraak met de veiligheidsregio's.

Op mbo's, hogescholen en universiteiten kan volgens het kabinet de anderhalvemeterregel goed worden nageleefd, omdat veel lessen online worden gegeven. Gemiddeld is daardoor maar een derde van het aantal studenten en onderwijspersoneel aanwezig.

Dat is niet het geval in het voortgezet onderwijs, waar wel alle leerlingen aanwezig zijn en daarom niet voldoende afstand kunnen bewaren. Daar geldt het "dringende advies" om op plekken waar niet voldoende afstand kan worden gehouden, zoals in gangen en aula's, een mondkapje te dragen, maar niet in de klaslokalen.

Kamer vraagt om aanpassing en duidelijkheid

Sommige partijen vinden de verschillende adviezen verwarrend en zien het liefst dezelfde regels voor alle onderwijsinstellingen. D66 opperde via Twitter om gebouwen "coronaproof" te maken en studenten een mondkapje te laten dragen. "Zo kunnen ze gewoon naar school." De partij wil kijken of er zo meer fysiek onderwijs mogelijk is.

"Scholieren kunnen gewoon naar school omdat ze een mondkapje hebben. Kan dat mondkapje er ook aan bijdragen dat studenten meer naar colleges en werkgroepen gaan?", vroeg D66-Kamerlid Jan Paternotte zich in het debat af.

SP'er Frank Futselaar ziet dat door de vrijblijvendheid van het beleid "een volstrekt tegenstrijdig beeld" is ontstaan omdat instellingen hun eigen richtlijnen gebruiken. "Zo ondermijn je het draagvlak voor coronamaatregelen."

VVD-Kamerlid Bart Smals wil vooral duidelijkheid. "Of wel mondkapjes, of niet. Dat maakt mij niet zoveel uit. Als het maar binnen de maatregelen past."

'Whatever it takes' om meer mogelijk te maken

Van Engelshoven hakte hierover dus geen knoop door en verwees naar de persconferentie die Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) volgende week geven over eventuele nieuwe coronamaatregelen. "Ik ben er een beetje huiverig voor dat we hier op een woensdagmiddag tijdens een debat iets beslissen", aldus de onderwijsminister. "Maar ik heb de signalen goed begrepen."

Het Outbreak Management Team komt deze week ook met een speciaal advies over het gebruik van mondkapjes. Dat advies is breder dan alleen voor het onderwijs.

Volgens Van Engelshoven is iedereen in het onderwijsveld erop gericht zoveel mogelijk onderwijs door te laten gaan. "Iedereen in het mbo en in het hoger onderwijs wil zoveel mogelijk contacten hebben. Ik zou bijna willen zeggen: whatever it takes. Maar wel binnen veilige richtlijnen."