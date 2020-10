Kerkorganisaties hebben met Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) afgesproken dat kerken voortaan nog maximaal dertig bezoekers ontvangen voor een kerkdienst en dat er niet meer gezongen wordt, meldt de minister maandag.

"Iedereen moet offers brengen. Kerkelijk organisaties zien dat nu ook", zegt Grapperhaus tegen RTL Nieuws. De diensten zullen zoveel mogelijk digitaal moeten plaatsvinden.

Grapperhaus nam het besluit na overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (ICO) naar aanleiding van de kerkdiensten in Staphorst van afgelopen zondag.

Bij de Hersteld Hervormde Kerk in die gemeente vonden zondag drie kerkdiensten voor zeshonderd mensen plaats. Zij droegen geen mondkapjes. Bovendien werd er gezongen.

'Het is geen verplichting, het blijft een advies'

De kerk overtrad geen regels, omdat gebedshuizen een uitzonderingspositie hebben op de maximale groepsgrootte. Toch is er nu afgesproken dat gebedshuizen maximaal dertig mensen binnen mogen ontvangen, net zoals dat voor andere bijeenkomsten geldt. Binnen moeten de andere bestaande coronaregels worden nageleefd, zoals de 1,5 meter afstand.

Het gaat niet om een verplichting, benadrukt een woordvoerder van het ministerie. Vrijheid van godsdienst is namelijk een grondrecht.

Kerk Staphorst geeft geen uitsluitsel over eerbiedigen richtlijn

Het is niet duidelijk of de kerk in Staphorst na dit nieuwe advies van het ministerie stopt met het organiseren van zangdiensten voor honderden mensen. Woordvoerders van de Hersteld Hervormde Kerk wilden maandag geen commentaar geven.

De gemeente Staphorst stelt in een reactie "doorlopend in gesprek te zijn met allerlei maatschappelijke organisaties". Maar de woordvoerder wil niet specifiek reageren op de kerk waar nu opschudding over ontstaan is. "U wilt niet weten hoeveel kerken er in Nederland zijn die het op deze manier doen", stelt hij. "En let wel: de kerk heeft geen enkele regel overtreden. De discussie of dit beleid klopt of niet, moet landelijk worden gevoerd."

Kerkenkoepel: Gros van kerken houdt zich aan protocol

Koepelorganisatie Protestantse Kerk Nederland (PKN) herkent zich niet in het door de gemeente Staphorst geschetste beeld. De organisatie zegt met klem dat het merendeel van de kerken in Nederland zich al wekenlang goed aan de coronaregels houdt. "Zingen is binnen de protestantse traditie een groot goed", legt een zegsvrouw uit. "Maar verreweg het merendeel van de 1.500 kerken ziet de urgentie van het probleem en de maatregelen in." De kerk in Staphorst valt overigens niet onder de PKN.

Een woordvoerder van Urk, de meest kerkelijke gemeente van Nederland, laat weten dat de lokale overheid er bij alle kerken binnen de stadsgrenzen op aandringt de overheidsregels te eerbiedigen. Er vindt maandagmiddag overleg plaats tussen de gemeente Urk en de diverse kerkgenootschappen over de nieuwe richtlijnen van het ministerie.

Volgens het RIVM komen bij zingen druppels vrij, maar niet zoveel als bij hoesten of niezen. Het is volgens het instituut nog onduidelijk of zingen zorgt voor een verdere verspreiding van het virus. Voor de zekerheid is het daarom wel verboden om bij concerten mee te zingen of in stadions te juichen.