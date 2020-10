Regeringspartijen CDA, ChristenUnie en D66 hebben weinig begrip voor de kerkdiensten in het Overijsselse Staphorst, waarbij zondag zeshonderd mensen zonder mondkapje bij elkaar kwamen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zegt maandag in gesprek te zullen gaan met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken over de coronamaatregelen.

Bij de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst vonden zondag drie kerkdiensten plaats, waar zeshonderd mensen aanwezig waren zonder mondkapje.

Officieel overtreedt de kerk geen coronamaatregelen. Sinds dinsdag heeft de overheid de maximale groepsgrootte voor bijeenkomsten bijgesteld naar dertig, maar geloofsbijeenkomsten zijn uitgezonderd van de maatregel.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt dat de kerk in Staphorst "niet het goede voorbeeld geeft, zoals andere kerken dat wel doen". Volgens Segers lukt het andere kerken wel om verantwoordelijke kerkdiensten met minder mensen te houden.

CDA-Kamerlid Chris van Dam benoemt ook dat de meeste kerken verstandig omgaan met de coronamaatregelen. "Het is jammer dat dit kerkgenootschap niet dat voorbeeld geeft", aldus Van Dam. "Ook met de nodige beperkingen kan in deze moeilijke tijden recht gedaan worden aan het grondrecht van godsdienstvrijheid."

D66-leider Rob Jetten noemt de kerkbijeenkomst in Staphorst onbegrijpelijk. "Laat minister Grapperhaus - verantwoordelijk voor kerkdiensten - zo snel mogelijk in Staphorst een indringend gesprek voeren", aldus Jetten.

Grapperhaus maandag in overleg met kerken

Grapperhaus heeft vanwege de kritiek op de kerkdienst in Staphorst aangekondigd maandag in overleg te gaan met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken over de coronamaatregelen. "De vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar we moeten het samen doen", aldus de justitieminister.

De koepel GGD GHOR hoopt dat er geen uitzondering gemaakt zal worden voor de kerk betreffende de coronamaatregelen. "Overal zijn duidelijke richtlijnen, of het nu een kerkdienst of een sportveld is, of op de werkvloer. Het is heel makkelijk: houd je aan de richtlijn", aldus een woordvoerder van de GGD Ghor.

Kerk en burgemeester zien geen problemen

Volgens de kerk zelf kon de dienst zonder problemen plaatsvinden. "We hebben hier een goede afzuiging en iedereen zit echt op ruime afstand", zegt de secretaris van de kerk tegen De Stentor.

"We zien erop toe dat iedereen zijn handen desinfecteert bij binnenkomst en we begeleiden mensen naar hun plek. Eerder hoorde je tijdens de dienst regelmatig mensen hoesten, maar dat is nu helemaal niet meer het geval. Mensen blijven thuis als ze klachten hebben."



Ook de burgemeester van Staphorst, Gerrit Jan Kok, zag geen reden om in te grijpen. "We hebben de afgelopen maanden gezien dat alles bij de kerken goed verloopt en mensen zich aan de regels houden", verklaart hij aan de regionale krant.