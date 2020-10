Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil best kijken of het derde steunpakket nog verstandig is als de situatie rondom het coronavirus en de impact op de economie "dramatisch verslechtert", maar vooralsnog is daar geen sprake van. De bewindsman spreekt van een "robuust" pakket.

"Ik wil met kracht het beeld wegnemen dat er een soort half pakketje over is per oktober", zei Hoekstra donderdag in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.

Tijdens het debat over de Rijksbegroting voor komend jaar waren er al veel vragen over het inmiddels derde steunpakket voor ondernemers die zijn geraakt door de economische malaise vanwege de coronacrisis.

Praat mee op NUjij Ben jij ondernemer? Laat op reactieplatform NUjij weten of jij gebruik moet maken van het steunpakket en vertel of jij denkt dat dit derde pakket achterhaald is.

Hoewel het pakket nog geen dag oud is - de ingangsdatum is 1 oktober en loopt tot en met juni 2021 - is het de vraag of het niet al is ingehaald door het oplaaiende coronavirus. Sinds dinsdagavond gelden strengere, landelijke regels om het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames af te remmen. "We dreigen achter het virus aan te lopen", erkende premier Mark Rutte deze week.

'Is er ruimte voor aanpassingen?'

Daarom zou Hoekstra nu ook moeten kijken naar de steun van 11 miljard, vindt een deel van de Kamer. "De zorg is dat we meer beperkende maatregelen gaan krijgen. Is er ruimte en flexibiliteit om het pakket aan te passen?", vroeg GroenLinks-Kamerlid Bart Snels.

Snels vindt het geen goed idee dat de loonsubsidie, ook wel bekend als NOW-regeling, in 2021 wordt afgebouwd en wil de partnertoets voor zzp'ers schrappen.

"Ondernemers zitten in zak en as. Dat verdient aandacht", zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. De PVV vroeg al eerder om de versobering vanaf januari niet door te laten gaan.

'Geen sprake van versobering'

Hoekstra kan zich niet vinden in de argumenten vanuit de oppositie. "Alsof het pakket per 1 oktober een drastische versobering is. Niets is minder waar", zei hij.

De compensatie voor de vaste lasten, de TVL, is juist breder opgezet dan in het eerste pakket en deze week werd op het allerlaatste moment de vermogenstoets voor zzp'ers afgeschaft. Daarbij is er in de woorden van Hoekstra dit keer "fors nieuw geld" (1,4 miljard euro) uitgetrokken voor armoedebestrijding en omscholing.

"We moeten ons niet laten verleiden om mee te gaan met het beeld alsof het pakket minder wordt", aldus Hoekstra. De bewindsman wil bovendien niet de portemonnee trekken op basis van beleid dat voor drie weken is afgekondigd.

Kamer stemde in met derde steunpakket

Dinsdag stemde bijna de hele kamer in met het derde steunpakket nadat de oppositie enkele wijzigingen had aangebracht. Het meeste geld gaat naar de verlening van de NOW-regeling. Ook de steun voor zzp'ers (Tozo) en compensatie voor vaste lasten (TVL) zijn weer in het pakket opgenomen.

Het kabinet vindt dat ondernemers zich moeten aanpassen aan de veranderende situatie, daarom wordt de steun van bijvoorbeeld de NOW, de loonsubsidie waar het meeste gebruik van wordt gemaakt, vanaf januari afgebouwd.