Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd harder in te grijpen om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden maandag landelijke maatregelen aan, maar volgens het OMT was het verstandiger geweest met een "steviger pakket aan maatregelen" te komen. Uit een reconstructie van de Volkskrant blijkt dat meerdere leden ontevreden zijn.

De deskundigen van het OMT vinden dat "gezien de ernst en de snelheid van de stijging" van het aantal besmettingen in combinatie met het niet naleven van de coronaregels noopt tot meer actie.

Een van de maatregelen die aan het kabinet geadviseerd is, maar niet is overgenomen, is het instellen van een avond- en nachtklok. "Dit kan effectief zijn om regionaal in te stellen, bijvoorbeeld in de grote steden die het meest aangedaan zijn in deze uitbraak", staat in het advies.

Ook de maximale groepsgrootte in binnenruimten zou volgen het OMT verder omlaag moeten. Het kabinet brengt het maximum terug naar dertig, dat zou volgens de deskundigen naar twintig moeten. Daarnaast zien de experts liever dat de douche- en kleedgelegenheden op sportfaciliteiten sluiten.

De maatregelen die nu genomen zijn, zijn er volgens het kabinet en het OMT op gericht om het reproductiegetal terug te dringen naar 0,9. Maar volgens de experts zou er gezien de ernst van situatie gestreefd moeten worden naar een lager reproductiegetal.

OMT onderling niet eens over gebruik mondmaskers

Opvallend is ook dat in het OMT-advies te zien is dat de experts het onderling niet eens zijn over het gebruik van een mondkapje. Het advies, dat is overgenomen door het kabinet, luidt het gebruik van mondmaskers aan te raden in situaties waar de 1,5 meter niet haalbaar is en dan in het bijzonder voor de grote steden die op dit moment zwaar getroffen zijn. "Op dit punt waren de leden van het OMT verdeeld", staat in het advies.

Het kabinet heeft sinds het begin van de coronacrisis zwaar geleund op het OMT, de deskundigen die het kabinet adviseren in de corona-aanpak. "Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen", zei premier Rutte aan het begin van de crisis. Het kabinet wijkt op dit moment op een paar punten af van de experts, al worden de niet overgenomen maatregelen wel achter de hand gehouden.

Uit een reconstructie van de Volkskrant blijkt dat meerdere leden niet tevreden zijn met de totstandkoming van het jongste advies. Zo zou het kabinet het maatregelenpakket afgelopen zondag hebben opgesteld en ter goedkeuring bij het OMT hebben neergelegd. Tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer wilde OMT-voorzitter en RIVM-directeur Jaap van Dissel niet ingaan op vragen over deze kwestie. "Als OMT-leden punten hebben over het proces, dan moeten we dat binnen het OMT bespreken."