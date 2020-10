Het derde steunpakket voor werknemers en bedrijven dat per oktober ingaat en tot en met juni volgend jaar loopt, wordt waarschijnlijk nu al aangepast. De geplande versobering voor zzp'ers gaat mogelijk van tafel en er wordt gekeken of er nog meer aanpassingen nodig zijn.

Dat zei premier Mark Rutte maandagavond tijdens een persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen.

"De aanscherping van de vermogenstoets per 1 oktober vinden we niet gepast", zei Rutte. Het is volgens de premier lastig om dat besluit weer terug te draaien omdat de maatregel al is aangekondigd. Vooral voor gemeenten, omdat die de maatregel moeten uitvoeren.

Een vermogenstoets betekent in de praktijk dat zzp'ers die meer dan 46.500 euro hebben aan bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, geen steun krijgen.

Er wordt dus niet gekeken naar het vermogen van een eigen woning, pensioen, bedrijfspand, machines en andere zakelijke apparaten.

Partijen zetten al vraagtekens bij versobering

Rutte liet weten dat ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) later deze week met werkgevers en werknemers in gesprek gaan "om breder te kijken naar hoe we elkaar kunnen ondersteunen".

Die uitspraak is opmerkelijk, omdat Koolmees, Wiebes en minister Wopke Hoekstra (Financiën) nog vorige week met de Tweede Kamer over het steunpakket debatteerden.

Toen zetten meerdere partijen al vraagtekens bij de versobering, juist vanwege die naderende tweede golf en een mogelijke nieuwe lockdown.

De bewindslieden hielden vast aan het terugschroeven van de overheidshulp, het kabinet is van mening dat ondernemers zich moeten aanpassen aan de nieuwe economie met het virus.

Dinsdag wordt er over het pakket van zo'n 11 miljard euro voor de komende negen maanden gestemd.