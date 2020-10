Farid Azarkan is zaterdag officieel verkozen tot lijsttrekker van DENK bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Dat is bekendgemaakt tijdens een algemene ledenvergadering van de partij. Zijn lijsttrekkerschap was al zo goed als zeker, want Azarkan was de enige kandidaat.

Azarkan volgt Tunahan Kuzu op als lijsttrekker en partijleider. Kuzu maakte in maart bekend te stoppen als partijleider, naar eigen zeggen vanwege "de impact" die het leiderschap had op zijn persoonlijke leven.

Later die maand schreef HP/De Tijd dat Kuzu aftrad vanwege een buitenechtelijke affaire met een medewerker van DENK. Kuzu verdacht partijvoorzitter Selçuk Öztürk ervan die informatie naar de pers te hebben gelekt en sprak van een "politieke broedermoordaanslag".

Niet veel later bekritiseerden Kuzu en Azarkan de werkwijze van Öztürk. Daarop verweet Özturk Azarkan op zijn beurt te lekken naar de pers en het "saboteren" van bemiddelingspogingen tussen hem en Kuzu.

Begin mei werd Azarkan geroyeerd. De boodschap was echter nooit persoonlijk aan hem overgebracht, maar werd wel zonder zijn toestemming naar de ongeveer 3.500 leden gestuurd. Zodoende heeft hij zich niet kunnen verweren en daarmee was het royement onterecht, oordeelde de beroepscommissie van de partij. Het besluit moest daarom worden teruggedraaid.

Nog steeds onrustig binnen partij

Azarkan, Öztürk en Kuzu meldden half mei in een verklaring dat ze de ruzie achter zich wilden laten en zich zouden gaan richten op de toekomst van DENK.

Desondanks stapte Öztürk begin juni per direct op als partijvoorzitter. Ook Kuzu keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Wel liet hij in juli weten Azarkan te steunen als potentiële lijsttrekker van DENK.

Tijdens een speech liet Azarkan zaterdag weten dat er nog steeds onrust is in de partij. Hij riep leden op deze achter zich te laten en vooruit te kijken.