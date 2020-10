De maximale gevangenisstraf voor doodslag moet omhoog van 15 naar 25 jaar. Hiervoor hebben de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) donderdag een wetsvoorstel ingediend. De maatregel was eerder al aangekondigd.

Door de wet wordt het gat naar de maximale celstraf voor moord (dertig jaar) kleiner. Grapperhaus en Dekker geven hiermee gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd.

Vanuit rechters zijn er signalen dat de maximale straf voor doodslag als knellend wordt ervaren bij zeer ernstige gevallen. Het verschil met de maximumstraf voor moord is bovendien te groot, vinden zij. Volgens de ministers geeft een maximumstraf van 25 jaar voor doodslag rechters mogelijkheden om een passende straf op te leggen.

Daarnaast vinden Grapperhaus en Dekker de verhoging wenselijk, "omdat doodslag een zeer ernstig misdrijf is dat onherstelbaar leed bij nabestaanden van slachtoffers veroorzaakt en leidt tot onbegrip en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. De straf doet nu geen recht aan de ernst van het misdrijf", zeggen zij.

De rechtbank in Rotterdam riep eerder al op tot het verhogen van de maximale straf voor doodslag na de uitspraak in de zaak tegen Bekir E. De man had de zestienjarige Humeyra, na haar gestalkt te hebben, doodgeschoten bij haar school in Rotterdam.

De rechtbank vond moord niet bewezen en legde veertien jaar cel en tbs op voor doodslag, waarbij werd gezegd dat ze het verschil tussen de maximale straf van doodslag en moord te groot vond. Overigens is het Openbaar Ministerie (OM) in beroep gegaan in deze zaak.

Wat vind jij?