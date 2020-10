Nederland had aan het begin van de coronacrisis meer mensen op het coronavirus kunnen testen. Er was weliswaar sprake van een tekort aan testmaterialen, maar laboratoria hadden voldoende capaciteit beschikbaar. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Hoeveel mensen er extra getest hadden kunnen worden, is volgens de onderzoekers niet te becijferen.

Dat er uiteindelijk niet meer is getest, heeft volgens de Rekenkamer te maken met verschillende factoren. Centraal staat de tekorten aan testmaterialen. Nederlandse labs houden over het algemeen geen grote voorraden aan en door transportbeperkingen in combinatie met een geëxplodeerde vraag naar wattenstaafjes en ander testmateriaal, stokte de bevoorrading en ontstond schaarste.

Vanwege de schaarste hanteerde het kabinet in de eerste maanden van het uitbreken van de pandemie een terughoudend testbeleid. De Rekenkamer ziet dat het opschalen van de capaciteit hierdoor mogelijk in het gedrang is gekomen, omdat leveranciers van de testmaterialen een inschatting maakten van de vraag in verschillende landen. Het testbeleid speelde daar een rol bij. " Ze leveren meer testmateriaal aan landen met een ruim testbeleid", aldus de Rekenkamer.

Ook speelde mee dat de GGD's de landelijke richtlijnen wie wel en wie niet in aanmerking kwam voor een test strikter toepaste dan noodzakelijk. Tegelijkertijd concluderen de onderzoekers dat zorgmedewerkers en andere doelgroepen zich minder snel in de teststraat meldden dan het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid hadden ingeschat.

Geen rekening gehouden met vrijgekomen laboratoriumcapaciteit

Verder was er geen rekening gehouden met vrijgekomen capaciteit bij de laboratoria als gevolg van het wegvallen van veel reguliere zorg.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) erkende dinsdag in het Kamerdebat al dat er meer getest had kunnen worden. Ook op dit moment is de testcapaciteit niet op orde. Er worden dagelijks naar schatting tienduizend testaanvragen afgewezen.

Het kabinet is bezig om op te schalen en koopt capaciteit in bij buitenlandse labs. Eerder op de dag werd bekend dat Nederland coronatests voor analyse naar Abu Dhabi stuurt.

Het kan echter nog weken duren voordat de testcapaciteit op orde is.