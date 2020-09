Minister De Jonge is aan het woord. Hij legt uit dat er door een aantal "tegenvallers" minder testen zijn. "Als je nu kijkt naar het testlandschap, dan hebben we telkens de meest logische stap genomen", zegt De Jonge.Eind augustus werd de hulp van buitenlandse testlaboratoria. Er zijn al afspraken gemaakt met een laboratorium uit Duitsland. "Daar hadden we eerder mee kunnen beginnen", geeft De Jonge achteraf toe.Wilders is het eerste Kamerlid dat hierop reageert. "U had het moeten regelen. Houd op met die smoesjes. U had de zaak niet op orde. Er is niet genoeg testcapaciteit en is te weinig GGD-personeel."De PVV-voorman brengt nogmaals in herinnering dat De Jonge de lat om te testen zelf laag heeft gelegd, want bij hoesten of niezen wordt aangeraden je te laten testen.De Jonge noemt het "een spannende keuze" om iedereen te laten testen sinds 1 juni. Maar "er was geen tijd" om alle risico's uit te sluiten.