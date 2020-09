Minister van Financiën Wopke Hoekstra waarschuwt dat de komende tijd nog meer berichten over witwaspraktijken zullen verschijnen. "We gaan de komende maanden en jaren meer ellende uit het verleden aantreffen ten aanzien van witwassen", zei de bewindsman dinsdag in de Tweede Kamer.

"We tillen meer stoeptegels op en dan komt er ook meer naar buiten", zei Hoekstra.

De minister was door PvdA'er Gijs van Dijk naar de Kamer geroepen om tekst en uitleg te geven over het bericht dat de Russische oligarch en multimiljardair Roman Abramovich via de ING in Amsterdam voor ruim 1,3 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro) aan verdachte betalingen heeft gedaan.

Trouw, Het Financieele Dagblad (FD) en onderzoekscollectief Investico berichtten daar maandag uitgebreid over na internationaal onderzoek naar documenten van de Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN en geheime bankdocumenten.

Uit de documenten blijkt onder meer dat twee Nederlandse bedrijven mogelijk miljarden illegale dollars hebben weggesluisd uit Rusland. Rijke Russen konden zo in het geheim hun geld naar het Westen verplaatsen. Een dochteronderneming van ING in Polen speelde daarbij een belangrijke rol

"Waarom bankiert Abramovich bij een Nederlandse bank?", wilde Van Dijk weten. "Dit gaat om een dochter van ING. Nederland moet toch iets kunnen doen?", vroeg Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) zich af.

'We hebben in Nederland een levensgroot probleem wat betreft witwassen'

Hoekstra kon verder weinig zeggen over de stand van zaken. Hij heeft met toezichthouders DNB en AFM en met ING gesproken. Verder is dit de verantwoordelijkheid van de Poolse toezichthouder, omdat daar de vermeende witwaspraktijken hebben plaatsgevonden. Hoekstra zal daar binnenkort met zijn Poolse ambtgenoot over spreken.

"We hebben in Nederland een levensgroot probleem wat betreft witwassen", wilde Hoekstra wel toegeven. Daarom zijn onlangs maatregelen genomen en zet het kabinet in op een Europese aanpak. "Maar we moeten niet naïef zijn, er is meer nodig", aldus de bewindsman.