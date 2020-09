Pia Dijkstra verlaat de politiek. Na de parlementsverkiezingen in maart keert ze niet meer terug in de Tweede Kamer, vertelt het D66-Kamerlid dinsdagochtend in een interview met de Volkskrant.

"Rond die tijd krijg ik AOW. Dan is het tijd voor een nieuwe generatie. En ik wil zelf weer baas zijn over mijn tijd", zegt de 65-jarige Dijkstra tegen de krant.

Dijkstra is bekend als grondlegger van de nieuwe donorwet, die in 2018 werd ingevoerd. Hierdoor zijn alle Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor, tenzij zij expliciet aangeven dat niet te willen.

Ook streed Dijkstra de afgelopen jaren in de Tweede Kamer voor haar wetsvoorstel Voltooid Leven. Dit voorstel, dat moet regelen dat ouderen met een stervenswens daar begeleiding bij krijgen, diende zij afgelopen zomer in.

Dijkstra was sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Tussen 1988 en 2000 presenteerde ze het NOS Journaal.