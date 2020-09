Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) krijgt toch een boete voor het overtreden van de anderhalvemeterregel op zijn bruiloft, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag na berichtgeving van diverse media. Ook krijgt hij een aantekening op zijn strafblad.

Het OM meldt dat de beslissing is genomen door het College van procureurs-generaal. Grapperhaus is donderdag op de hoogte gesteld en heeft laten weten de boete te gaan betalen.

De minister zegt niet om de boete te hebben gevraagd. Ook laat hij weten het besluit van het OM goed te begrijpen en te respecteren. Vanwege de boete krijgt hij een aantekening op zijn strafblad. Of dat als minister kan, is volgens Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

De minister maakte enkele dagen na zijn bruiloft op 22 augustus excuses voor de schending van de coronaregels. "Juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven", schreef hij destijds.

Grapperhaus kwam met een schriftelijke verklaring nadat er foto's van zijn bruiloft waren opgedoken. Daarop was te zien dat zijn gasten niet te allen tijde genoeg afstand van elkaar hielden. Later verschenen ook foto's waaruit bleek dat de minister tijdens het feest fysiek contact met enkele gasten had.

Publicatie foto's was aanleiding voor de boete

Het OM meldt dat de publicatie van de foto's de aanleiding voor de boete was. "Het OM vindt dat met het opleggen van de geldboete de geloofwaardigheid van de handhaving van de coronaregels, waar de minister van Justitie en Veiligheid het boegbeeld van is, gediend is."

De boete voor het overtreden van de coronamaatregelen bedraagt 390 euro. De minister en zijn vrouw maakten vorige maand beiden dat bedrag over naar een hulporganisatie. Dat deden zij nadat er grote ophef was ontstaan over de gang van zaken rondom het huwelijksfeest in Bloemendaal.