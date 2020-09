SP, GroenLinks en PvdA hebben flinke kritiek op een belastingkorting voor het bedrijfsleven van 2 miljard euro. Deze zogenoemde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) moet bedrijfsinvesteringen op peil houden, maar de oppositiepartijen willen het geld liever anders besteden.

"Wel 2 miljard euro uitgeven aan een investeringskorting, maar hogere zorgsalarissen kunnen niet?", vroeg SP-leider Lilian Marijnissen zich hardop af.

"Eerst geld reserveren en de onderbouwing komt later wel. Bij de salarissen in de zorg is dat precies andersom", zei Jesse Klaver van GroenLinks.

Lodewijk Asscher (PvdA) wil weten of alternatieve plannen vanuit de oppositie bespreekbaar zijn als die hetzelfde effect hebben.

De vragen waren gericht aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die de voorgenomen korting verdedigde. Volgens hem kunnen ondernemers door zo'n korting blijven investeren en wordt zo voorkomen dat de economie verzandt. "Ondernemers hebben het zwaar. Als zij blijven investeren, dan krijgen we daar belastinginkomsten voor terug. Het houdt mensen aan het werk", zei Dijkhoff.

Het gaat om een 'crisisinstrument' en dit betekent dat de korting tijdelijk is. Bedrijven worden ermee gestimuleerd om "ook in deze roerige tijden" te blijven investeren in bijvoorbeeld machines, schrijft het kabinet. Deze kosten kunnen worden verrekend met de belasting op de salarissen van werknemers.

Klaver ziet het als een succesvolle lobby van werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Het is een afscheidscadeau voor Hans de Boer", zei hij over de inmiddels oud-werkgeversvoorman.

Oppositie wil structurele loonsverhoging

De oppositie vraagt al geruime tijd om een structurele loonsverhoging voor het zorgpersoneel. Tot nu toe moeten medewerkers in deze sector het doen met een bonus van 1.000 euro dit jaar en een van 500 euro een jaar later. Een loonsverhoging zit er niet in, liet het kabinet al weten.

Een commissie onderzoekt waar de knelpunten in de zorg zitten en hoe die moeten worden opgelost.

De koppeling tussen de investeringskorting voor het bedrijfsleven en de zorgsalarissen werd door de oppositie snel gemaakt. "Voor 2 miljard euro investeringskorting hoeft geen commissie te komen, maar voor hogere zorgsalarissen wel?", vroeg Marijnissen.

De korting staat al gepland voor 2021, maar een precieze onderbouwing ontbreekt. Ook is het onduidelijk hoe met de maatregel het beoogde doel wordt bereikt. Op zijn vroegst begin oktober worden de stukken naar de Kamer gestuurd. Ook dat leidde tot irritatie. Klaver: "Als het bedrijfsleven vraagt om geld, dan geeft dit kabinet dat. Het contrast met de zorg kon niet groter."

Het valt Klaver op dat het kabinet steeds met een nieuw belastingvoordeel voor bedrijven van rond de 2 miljard euro komt. "Eerst hadden we de afschaffing van de dividendbelasting, daarna de verlaging van de winstbelasting en nu de investeringskorting die we niet kennen."

Hij vergeleek het met de musical Soldaat van Oranje. "Steeds als je denkt dat ze gaan stoppen, wordt de show weer verlengd."

Tot nu toe hebben oppositiepartijen die belastingvoordelen, al dan niet geholpen door maatschappelijke ontwikkelingen, met succes weten tegen te houden. Dijkhoff bleef hameren op het belang van het bedrijfsleven, anders verandert de situatie in Nederland in die van de roman Les Misérables.

De VVD'er stoorde zich eraan dat de partijleiders het plan tot een "karikatuur" maakten. Er liggen namelijk ook plannen om de belastingen voor bedrijven te verhogen, bijvoorbeeld via de aanpak van belastingontwijking.

SP-leider Marijnissen tijdens de Algemene Beschouwingen. (Foto: Pro Shots)

Wilders boos vanwege veroordeling

PVV-leider Geert Wilders trapte de Politieke Beschouwingen af. Wilders, die zich had ingetekend voor 35 minuten spreektijd, zag na zijn inbreng dat hij ruim twee uur aan het woord was geweest.

De PVV-voorman maakte vooral een punt van zijn rechtszaak die begin deze maand resulteerde in een veroordeling voor groepsbelediging vanwege zijn uitspraak over "minder Marokkanen" in 2014.

Wilders sprak van een politiek proces met vooringenomen rechters. "Nederland is een intens corrupt land", zei Wilders.

"Dat riedeltje kennen we", zei de fractievoorzitter van D66 daarop. "Als een rechterlijke uitspraak Wilders niet uitkomt, is dat klassenjustitie. Hij zet daarmee de bijl aan de wortels van onze onafhankelijke rechtsstaat."