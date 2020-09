Het gaat nu over het Nationaal Groeifonds , of het Wopke-Wiebesfonds zoals het in de wandelgangen wordt genoemd.Het kabinet wil de komende vijf jaar 20 miljard euro lenen om te investeren in de economie, dat moet leiden tot "maatschappelijk rendement" en "toekomstig groeivermogen". Kortom: de economie moet op termijn groter worden.Dat vindt Klaver geen goed idee. De GroenLinks-leider liet al weten dat het wat hem betreft meer een klimaatfonds moet worden. "Nu is de enige vraag: wat is de bijdrage aan de economische groei? Dat is niet genoeg."Klaver wil bijvoorbeeld dat er bij investeringen ook wordt gekeken naar wat er gebeurt met de CO2-impact.Ideologisch zit Rutte niet op één lijn met Klaver, zegt de premier. Maar praktisch wel. "We willen natuurlijk geen investeringen waarmee de CO2-uitstoot toeneemt." Het kabinet heeft zich per slot van rekening te houden aan de klimaatwet. In 2030 moeten de broeikasgassen met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.Dat is voor Klaver niet genoeg. Want als dat niet de bedoeling is, dan moet dat ook duidelijk worden opgeschreven in het plan. "Kan de premier uitsluiten dat de uitbreiding van Lelystad Airport wordt gefinancierd? Of de bouw van wegen? Nu is het te breed gedefinieerd. Ik mis de klimaatimpact van de plannen."Klaver laat doorschemeren dat GroenLinks op deze manier het plan niet zal steunen.