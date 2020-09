De coronacrisis is een "ontwrichtende gebeurtenis" voor deze generatie. "We gaan door een diep dal. Maar, daar ben ik van overtuigd, we komen er uiteindelijk weer bovenop. Sterker en weerbaarder". Dat staat in de miljoenennota die minister Wopke Hoekstra van Financiën volgende week zal aanbieden aan de Tweede Kamer, melden De Telegraaf en RTL Nieuws vrijdag.

De miljoenennota krijgt dit jaar de titel Vertrouwen, veerkracht en verdienvermogen, schrijven de media.

Hoekstra gaat in op de economische gevolgen, maar benoemt ook de persoonlijke kant. "De verhalen van patiënten en hun naasten zijn aangrijpend", schrijft de bewindsman.

"De hele samenleving heeft zich moeten aanpassen om het virus te beheersen. Zo leven we op grotere afstand van elkaar om verspreiding tegen te gaan, en zijn onze contacten met familie en vrienden vaak schaarser dan we zouden willen."

De economische klappen kunnen worden opgevangen dankzij de buffers die de afgelopen jaren zijn opgebouwd, vervolgt Hoekstra. Gemiddeld genomen zal de koopkracht volgend jaar zelfs iets stijgen, is de verwachting. Al zeggen gemiddelden niets over de persoonlijke financiële situatie van mensen.

Volgende week worden de plannen en de daarbij behorende begrotingen door het kabinet gepresenteerd op Prinsjesdag. De afgelopen weken lekten al enkele plannen uit.

Economische cijfers iets minder slecht

RTL Nieuws meldde eerder deze week dat de economie na een flinke dip van 5 procent volgend jaar weer wat aantrekt tot een groei van 3,5 procent.

De overheidsschuld komt in 2021 net iets boven de 60 procent van de omvang van de economie uit. Ter vergelijking: in 2019 was dat net onder de 50 procent. Ook de werkloosheid loopt op tot 545.000 mensen, zo'n 6 procent van de beroepsbevolking.

Deze cijfers zijn iets positiever dan de laatste berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) in augustus. Dat komt omdat de effecten van het derde noodpakket daar nog niet in waren verwerkt.