Nederland neemt alsnog honderd migranten uit het afgebrande vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Dat schrijft het kabinet donderdag in een brief aan de Kamer. Het kabinet is bereid om in totaal honderd mensen op te nemen, als de Griekse regering met een verzoek komt.

De kabinetsstandpunt is het gevolg van het spoedoverleg tussen coalitiepartijen VVD, CDA, CU en D66.

De partijen spraken af dat Nederland vijftig kinderen en vijftig "kwetsbare" mensen zal overnemen. Dat aantal zal verrekend worden met de al verplichte vijfhonderd kwetsbare vluchtingen die Nederland volgend jaar opneemt. Dat aantal ging eerder al van 750 naar 500 als compromis voor het kinderpardon.

Ook eventuele nareizigers zullen van het vluchtelingenquotum worden afgetrokken.

Daarnaast is afgesproken de asielprocedure in te korten en mensensmokkel harder te straffen. Ook wil het kabinet verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd kunnen afwijzen voor 'criminele vreemdelingen'.

De Tweede Kamer zou eigenlijk donderdagmiddag vanaf 14.00 uur debatteren over de brand in het vluchtelingenkamp met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) en minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Maar vlak voor aanvang werd duidelijk dat de coalitie achter de schermen aan een oplossing werkt en werd het debat uitgesteld.

De VVD en het CDA voelden er aanvankelijk niets voor om de migranten uit de overvolle Griekse kampen op te vangen. D66 en ChristenUnie hebben er nooit een geheim van gemaakt om meer te willen doen om de Griekse kampen te ontlasten.

Een werkend Europees herverdelingssysteem om de asielzoekers eerlijk over de lidstaten te verdelen, is er niet. Het kabinet heeft altijd volgehouden niet van plan te zijn de Grieken op dat vlak te hulp te schieten. Ook na de branden deze week herhaalde staatssecretaris Broekers-Knol woensdag tegenover RTL Nieuws dat er voor het kabinet niets veranderd is. "Het Nederlands standpunt is altijd geweest: wij nemen geen mensen over."

Ook het verzoek om kwetsbare kinderen uit de kampen op te nemen, heeft het kabinet eerder naast zich neergelegd. Een aantal EU-lidstaten heeft toegezegd de Grieken wel te helpen. Hoewel honderd Nederlandse gemeenten hebben laten weten bereid te zijn vluchtelingenkinderen op te vangen, wilde het kabinet er niet aan.

De honderd migranten die de coalitie nu wil opnemen, van wie vijftig kinderen, komt niet in de buurt van de vijfhonderd alleenstaande kinderen die een deel van de oppositie wil ophalen.

54 Opnieuw brand in overbevolkt migrantenkamp Moria

In Moria zaten 13.000 vluchtelingen, er was plek voor 3.000

Tot de verwoestende brand woonden in kamp Moria dertienduizend mensen, terwijl er maar plek is voor drieduizend mensen.

De opvanglocatie op Lesbos is het gevolg van de zogenoemde Turkijedeal. De Europese Unie heeft met Turkije afspraken over de opvang en asielaanvragen gemaakt.

Migranten worden op de zogenoemde hotspot op het Griekse eiland Lesbos vastgehouden, terwijl hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen. Terwijl de asielprocedures maanden tot jaren kunnen duren, loopt het aantal migranten in Moria ondertussen flink op. Dit had tot gevolg dat migranten daar in overvolle tenten onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

Pogingen om de Griekse kampen te ontlasten en migranten over te plaatsen, komen niet van de grond.