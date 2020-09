Het wetsvoorstel om het minimumuurloon naar 10,49 euro te verhogen, kan op redelijk wat steun in de Tweede Kamer rekenen. De coronacrisis doet echter een aantal partijen twijfelen of dit het juiste moment is om de werkgeverslasten te verhogen.

De partijen konden woensdag tijdens de eerste ronde van de behandeling van het wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vragen stellen. De antwoorden volgen op een later moment.

D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdA en 50PLUS lijken het voorstel in verschillende mate te omarmen, al hebben deze partijen nog wel serieuze vragen over bijvoorbeeld de kosten. Een hoger minimumuurloon kost ieder jaar zo'n 330 miljoen euro. In het wetsvoorstel van Van Dijk staat niet waar dat van betaald wordt.

"Het lijkt misschien niet veel geld, maar dat is honderd kruiwagens vol met briefjes van 50 euro", zei ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. "330 miljoen euro is veel geld", vindt ook D66'er Steven van Weyenberg.

SP en GroenLinks willen stapje verder gaan

Wat Jasper van Dijk (SP) betreft, gaat het voorstel niet ver genoeg. De SP werkt momenteel aan een nog verdere verhoging van het minimale uurtarief van 14 euro. "Dit is een stap vooruit, maar er is meer nodig", aldus Van Dijk.

Ook van GroenLinks mag er een schepje bovenop. Kamerlid Paul Smulders is "heel enthousiast" over het voorstel, maar ziet graag dat de uitkeringen ook aan het hogere minimumloon worden gekoppeld. In het PvdA-voorstel is dat niet het geval.

VVD: 'Slechtst mogelijke timing'

De twee grootste regeringspartijen uitten de meeste twijfels. CDA-Kamerlid Hilde Palland wil weten wat het effect de coronacrisis op het wetsvoorstel heeft. "Het is juist nu belangrijk om mensen aan het werk te houden."

VVD'er Judith Tielen was duidelijker: "Dit is de slechtst mogelijke timing". Zij waakt ook voor negatieve werkgelegenheidseffecten. "Wij tekenen niet voor het verlies van banen."

PvdA wil 36-urige werkweek als norm

De PvdA wil dat het minimumloon voortaan op een minimumuurloon wordt gebaseerd. Nu is dat 1.635 euro per maand voor een voltijdbaan, ongeacht of iemand 36 of 40 uur per week werkt. Het aantal uren per werkweek verschilt per sector.

Daardoor verdient iemand die wekelijks 40 uur werkt 9,44 euro per uur en een werknemer met een 36-urige werkweek 10,49 euro.

Van Dijk pleit er in zijn wet niet zozeer voor om het uurloon te verhogen, maar om de 36-urige werkweek als norm te nemen voor de berekening van het minimumloon. Wie al 36 uur werkt, merkt daar niet veel van. Maar als je een veertigurige werkweek hebt en het minimumloon verdient, dan stijgt in dat geval je salaris.

CPB: Verlies van werk valt mee

Precieze cijfers zijn er niet, maar op basis van berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontvangen zo'n half miljoen mensen het minimumloon.

Lang werd verondersteld dat een verhoging van het minimumloon de werkgelegenheid fors zou aantasten, maar uit een recente studie van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat een verhoging van 5 procent 'slechts' achttienduizend banen zou kosten. Als de koppeling van het minimumloon met de uitkeringen wordt losgelaten, is er zelfs nauwelijks sprake van baanverlies.