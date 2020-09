Het kabinet komt volgende week op Prinsjesdag met maatregelen voor huurders die door de recente huurstijging in de problemen komen. "De groep die inderdaad in de knel dreigt te komen, kan rekenen op maatregelen van het kabinet", zei minister Kajsa Ollongren (Wonen) dinsdag tijdens het Vragenuur.

De minister moest zich in de Kamer verantwoorden voor de huren die opnieuw flink zijn gestegen. Eerder deze week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de huurprijzen in juli met 2,9 procent omhoog zijn gegaan. Dat is de grootste stijging sinds 2014.

"Schandalig en onbeschoft", noemde PVV-leider Geert Wilders het woonbeleid van de bewindsvrouw. "Een recordstijging in crisistijd, terwijl zoveel huurders ongekende moeite hebben om de huur te betalen." Lilian Marijnissen (SP): "De huren zijn geëxplodeerd. U heeft gefaald."

De twee oppositiepartijen vinden dat de minister de stijging had kunnen voorzien. Eerder riepen zij haar op de huurprijzen te bevriezen. In de senaat, waar de oppositie een meerderheid heeft, liep het imago van de minister een flinke deuk op. De Eerste Kamer nam voor het eerst sinds 1875 een motie van afkeuring aan, omdat Ollongren tot tweemaal toe de oproep om de huren te bevriezen naast zich had neergelegd.

Minister: 'Huurders zijn niet allemaal hetzelfde'

De minister blijft bij het standpunt dat een generieke bevriezing van alle huren niet de oplossing is. "Huurders zijn niet allemaal hetzelfde. Er zijn huurders die het prima kunnen opbrengen en er is inderdaad een groep moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen."

Voor die groep komt Ollongren volgende week op Prinsjesdag met maatregelen. "Ik kan niet vooruitlopen op Prinsjesdag, maar alles overziend zal het kabinet met maatregelen komen."

Wat de PvdA en Denk betreft, is dat onvoldoende. "Deze minister heeft geen enkel idee waar huurders mee te maken hebben. Een kwart van de sociale huurders kan nu al de eindjes niet aan elkaar knopen", aldus Kamerlid Henk Nijboer. "Er is sprake van woningnood en deze minister doet niks. Ze staat erbij en kijkt ernaar."

Farid Azarkan (DENK) snapt niet waarom de minister pas op Prinsjesdag met maatregelen komt. "Alle experts zeggen dat deze stijging te voorzien was. Is regeren ook niet vooruitzien?"