Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is vrijdag officieel verkozen tot partijleider van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, meldt de partij in een persbericht. Kaag haalde bij de verkiezingen 95,7 procent van de stemmen.

"Wie idealen heeft, moet er staan op het moment dat het ertoe doet. Dat moment voor mij is nu. Ik ben de leden van D66 dankbaar voor het vertrouwen. Het is een voorrecht politiek leider te zijn van onze mooie en dynamische partij", zegt Kaag in een eerste reactie.

Kaags enige tegenkandidaat, Ton Visser, kreeg 3,1 procent van de stemmen. 1,2 procent van de D66-leden stemde blanco. 49,7 procent van de stemgerechtigden (11.577 leden) stemden mee, een opkomstrecord voor de lijsttrekkersverkiezingen van D66.

Fractievoorzitter Rob Jetten liet in juni weten geen gooi naar het partijleiderschap van D66 te doen. Hij gaf aan zich volledig te scharen achter de kandidatuur van Kaag. Hierdoor werd de lijsttrekkersverkiezing grotendeels een formaliteit. Eerder haakte minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wegens gezondheidsklachten af. Kaag volgt Alexander Pechtold op, die eind 2018 de politiek verliet.

De minister spreekt de leden van D66 zaterdag voor het eerst als partijvoorzitter toe vanaf sportcentrum Papendal in Arnhem. Zondag 20 september presenteert de partij haar nieuwe verkiezingsprogramma.