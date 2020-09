SP-Kamerlid Ronald van Raak stopt na veertien jaar als Tweede Kamerlid voor de SP. Hij stelt zich niet verkiesbaar voor de verkiezingen van volgend jaar, maakt hij vrijdag bekend in een column op de website van de partij.

Van Raak zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Hij maakte zich onder meer hard voor de bescherming van klokkenluiders, waar ook een wet voor werd aangenomen. Op het moment ligt in de Kamer zijn wetsvoorstel voor de invoering van een bindend correctief referendum.

"Veel voldoening heb ik al die jaren gevonden in het spitten en graven, zoeken en vinden, van maatschappelijke misstanden", blikt Van Raak terug op zijn tijd als Kamerlid. "Niet stoppen voordat de waarheid boven komt."

Zijn aftreden heeft verschillende redenen. Zo ziet hij dat Kamerleden meer worden afgerekend op hun mediaprestaties. "De mediademocratie vraagt om een ander soort politicus, voor wie de media geen middel meer zijn, maar een doel op zich lijken te worden."

Ook neemt hij de veertien jaar dat hij al Kamerlid is mee in zijn besluit. "Ik geef toe dat de jaren tellen, weinig mensen beseffen hoe zwaar het is om Kamerlid te zijn. Hoe dat een wissel trekt op je persoonlijke leven. Ik heb even de tijd nodig om op adem te komen en bij te tanken."