De kritiek op minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus klinkt steeds luider in aanloop naar het debat dat woensdagmiddag om 15.45 uur begint. De bewindsman wordt opnieuw geconfronteerd met foto's van zijn bruiloft waarop hij en zijn gasten zich niet houden aan de coronamaatregelen.

"Op de foto's lijkt nóg duidelijker dan we al wisten dat de 1,5 meter niet is nageleefd", zegt SP-leider Lilian Marijnissen.

"Dat is niet even een moment per ongeluk te dicht bij elkaar, zoals de verklaring was. Niet anderen houden zich niet aan de regels. Hij loopt zelf handen de schudden", aldus de SP'er.

Volgens Marijnissen brengt Grapperhaus boa's en agenten in een lastige positie en ondermijnt hij het draagvlak van zijn eigen beleid.

Ook voor GroenLinks-leider Jesse Klaver is de situatie anders dan toen vrijdag voor het eerst foto's naar buiten kwamen van Grapperhaus' feest.

"Een vergissing maken en even te dicht bij een ander staan, kan ons allemaal overkomen. Maar handen schudden, dat doe je gewoon niet. Zeker niet als minister van Justitie. Het was de eerste afspraak die we in maart met zijn allen maakten", aldus Klaver.

PvdA-leider Lodewijk Asscher trekt het voorval breder dan enkel de minister van Justitie en Veiligheid. "Het is duidelijk dat er een probleem is met het gezag en de geloofwaardigheid van het kabinet. Boa's en de politie merken dat op straat", laat de sociaaldemocraat weten. Hij wil van het kabinet weten hoe het gezag kan worden hersteld.

FVD-leider Thierry Baudet vindt dat er door de misser van de minister geen coronaboetes meer uitgedeeld moeten worden. "Nu moet Grapperhaus alle strafzaken tegen corona-overtreders schrappen", laat Baudet weten.

Coalitiepartijen houden zich vooralsnog stil in aanloop naar het debat.

Rutte stond vorige week nog achter Grapperhaus

Vorige week werden door Shownieuws enkele foto's van de bruiloft van Grapperhaus naar buiten gebracht. Daarop was duidelijk te zien dat de gasten tijdens het nemen van een groepsfoto geen 1,5 meter afstand hielden. De bewindsman noemde eerder het niet naleven van de regels "asociaal".

Grapperhaus bood vorige week donderdag schriftelijk zijn excuses aan. "Ondanks alle genomen maatregelen zijn er helaas momenten geweest waarop de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is", schreef hij.

Woensdag verschenen er beelden van intensiever contact tussen de gasten en onder anderen Grapperhaus.

Premier Mark Rutte, woensdag ook aanwezig bij het debat, staat achter zijn minister. "Het kan weleens fout gaan", zei de premier vrijdag, dus nog voordat de tweede serie foto's naar buiten was gekomen. Toen zei Rutte dat de geloofwaardigheid van Grapperhaus niet ter discussie staat.