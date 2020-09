Als vrouwen en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond over vijf jaar nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op universiteiten, dan overweegt het kabinet om een quotum in te stellen zodat instellingen verplicht worden de aantallen gelijk te trekken.

Dat staat in een dinsdag gepubliceerd actieplan van het kabinet en acht verschillende onderwijsinstellingen. De partijen, die het actieplan allemaal onderschrijven, stellen vooralsnog streefdoelen op voor 2025. Maar als die niet worden gehaald, dan wordt gedacht aan dwang.

"Bij het uitblijven van resultaten na de evaluatie in 2025 zal worden gekeken of verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn, zoals de mogelijkheid om quota in te stellen op verschillende niveaus en bij verschillende werkgevers", staat in het rapport. Er worden nog geen streefcijfers genoemd; de universiteiten maken die zelf in het najaar bekend.

De partijen vinden dat de wetenschap niet divers genoeg is. Gemiddeld is 23 procent van de hoogleraren vrouw, bij de academische leraren is dat 40 procent. Deze cijfers laten de laatste jaren wel een stijgende lijn zien. "Diversiteit is een basisvoorwaarde voor kwaliteit", zei minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dinsdag bij de presentatie van het rapport.

Het aantal Nederlanders met een niet-westerse achtergrond die op universiteiten werken is klein, maar precieze cijfers hierover ontbreken.

Een andere doelstelling is dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd. "Een onveilige omgeving en niet-integer gedrag hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek", staat er in het rapport. Onlangs publiceerde NRC een artikel over een docent op de Universiteit van Amsterdam die ondanks beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag daar nog steeds werkt.

Subtiele en minder subtiele vormen van racisme

Het uitblijven van diversiteit in de wetenschap komt volgens het rapport door "subtiele en minder subtiele" vormen van racisme en vooroordelen. "Ongelijkheid en onbewuste vooroordelen blijken in de structuur, methoden en cultuur van onderwijs- en onderzoeksinstellingen verankerd", is een van de conclusies uit het rapport.

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer ermee in dat minimaal 30 procent van de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen moest bestaan. Het kabinet werkt nu aan een wetsvoorstel.

Vooralsnog blijft het bij "ambities" om de wetenschap in 2025 diverser en veiliger te maken. Zo maakt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de komende drie jaar 12,5 miljoen euro vrij om Nederlandse onderzoekers met een niet-westerse achtergrond en vluchtelingen aan universiteiten te binden. Voor vrouwen komt er een "stimuleringsprogramma" voor bètawetenschappen en technische wetenschappen.

Van Engelshoven noemt een veilige, inclusieve werkomgeving "een van de belangrijkste principes in onze hedendaagse praktijk van onderwijs en onderzoek".