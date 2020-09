Premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaan woensdag in gesprek met actiegroepen Black Lives Matter Nederland en Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Tijdens de bijeenkomst op het Catshuis in Den Haag wordt gesproken over hoe racisme in de samenleving aangepakt kan worden en hoe het gesprek hierover op een goede manier kan worden gevoerd, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag laten weten.

Rutte voerde in juni naar aanleiding van de grote aandacht voor de Black Lives Matter-beweging al een gesprek over racisme in Nederland. Wereldwijd leidde de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed nadat een witte agent op zijn nek was gaan zitten, tot hevige protesten. Ook in Nederland gingen honderdduizenden betogers in tientallen steden de straat op.

Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet waren in juni opvallende afwezigen. KOZP noemde dit eerste gesprek een "pr-stunt". De organisatie verweet de premier dat hij "een oprecht gesprek om institutioneel en antizwart racisme concreet te bestrijden" uit de weg ging.

Premier Rutte zei eerst de persoonlijke verhalen van betrokkenen te willen horen. "Ik wilde zelf ervaren hoe mensen die bij de demonstraties aanwezig waren zich gevoeld hebben", stelde hij toen. De premier noemde dit gesprek "een startpunt".