Het kabinet presenteerde vrijdag het derde steunpakket dat loopt van oktober tot en met juni 2021. De hulpmaatregelen worden langzaam maar zeker afgebouwd en er is meer aandacht voor omscholing. Dit zijn de belangrijkste punten.

Loonsubsidie (NOW) wordt afgebouwd

De veel gebruikte loonsubsidie (NOW) wordt met negen maanden verlengd in drie delen van drie maanden. In totaal wordt daar 5,4 miljard euro voor vrijgemaakt.

Voor de eerste drie maanden moeten ondernemers, net zoals in het tweede noodpakket, minimaal 20 procent omzetverlies hebben voordat zij gebruik mogen maken van de loonsubsidie.

Er wordt dan ook nog steeds tot maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed, maar van dat geld wordt een tiende gebruikt om werknemers te helpen in omscholing. Bedrijven houden dus maximaal 80 procent over van de aangevraagde loonsubsidie.

De steun wordt in de daaropvolgende twee driemaandsperiodes afgebouwd naar 70 procent (januari tot en met maart) en 60 procent (april tot en met juni). Vanaf het tweede tijdvak moet de omzetdaling minimaal 30 procent zijn om gebruik te maken van de loonsteun.

Bedrijven mogen nog steeds geen bonussen en dividend uitkeren als zij gebruikmaken van de overheidssteun.

Werkgevers kunnen vanaf 16 november de NOW-regeling aanvragen voor het eerste tijdvak van oktober tot en met december.

Bijstandsuitkering zzp'ers (Tozo) soberder

Ook de bijstandsuitkering voor zzp'ers die door de coronacrisis minder of geen werk meer hebben, wordt op termijn afgebouwd. Voor de komende negen maanden verwacht het kabinet hier 610 miljoen euro aan uit te geven.

De belangrijkste verandering is dat er wordt gekeken naar het vermogen van de zzp'er. In het tweede steunpakket was daar al het inkomen van de partner bijgekomen. Dat heeft tot gevolg dat sommige zelfstandigen een lagere uitkering krijgen.

In de praktijk betekent dit dat zzp'ers die meer dan 46.500 euro hebben aan bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, geen steun krijgen. Er wordt dus niet gekeken naar het vermogen van een eigen woning, pensioen, bedrijfspand, machines en andere zakelijke apparaten.

Hogere compensatie voor vaste lasten (TVL)

De compensatie voor de vaste lasten (TVL) van bedrijven wordt juist uitgebreid. Het kabinet trekt hier voor de komende negen maanden bijna 2 miljard euro voor uit.

In het tweede pakket, dat vier maanden duurde, kregen ondernemers maximaal 50.000 euro. Met name voor de grotere mkb-bedrijven was dit onvoldoende, dus wordt dat bedrag per oktober verhoogd naar 90.000 euro per drie maanden.

Tot en met dit jaar wijzigen de voorwaarden voor de compensatie niet. Bedrijven moeten nog steeds een omzetverlies van tenminste 30 procent hebben om er gebruik van te maken. Vanaf januari volgend jaar wordt dat percentage verhoogd naar 40 procent omzetderving en voor de periode april tot en met juni 45 procent.

De vaste lasten worden met deze maatregel net zoals in de eerdere steunpakketten voor de helft vergoed.

Omscholing en begeleiding van werk naar werk

Het kabinet en de sociale partners hebben een zogenoemd 'aanvullend sociaal pakket' opgetuigd voor mensen die langdurig werkloos dreigen te raken omdat zij moeite hebben bij het vinden van een nieuwe baan.

Gemeenten, uitvoeringsinstanties zoals het UWV en andere betrokken organisaties krijgen extra geld om deze mensen zo goed mogelijk te helpen bij het begeleiden naar ander werk en omscholing.

Ook worden mensen geholpen bij het tegengaan van en het helpen bij schulden.

In totaal wordt hier de komende twee jaar 1,4 miljard euro voor uitgetrokken.

Extra steunpakket voor culturele sector

Theatergezelschappen, orkesten, musea, (pop)podia en bioscopen zijn hard geraakt door de coronacrisis. Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kromp de cultuursector in het tweede kwartaal met bijna 40 procent. Daarom trekt het kabinet 482 miljoen euro extra uit voor deze bedrijfstak.

Dat bedrag is opgebouwd uit 264 miljoen euro voor de verlening van het eerste aanvullende steunpakket voor de cultuur. Daarbij gaat 150 miljoen naar lokale culturele instellingen en 68 miljoen naar gemeenten en provincies.

Meer geld naar NPO

De publieke omroep krijgt volgend jaar 19 miljoen euro extra om een deel van de gemaakte coronakosten op te vangen. De NPO zal ook moeten interen op de eigen reserves. Welk bedrag dat is, wordt niet bekendgemaakt.

Kabinet wil zich 'uit de crisis investeren'

Het kabinet wil zich "uit de crisis investeren". Daarom wordt er voor zo'n 2 miljard euro aan overheidsinvesteringen naar voren gehaald. 1,5 miljard gaat naar infrastructurele projecten, het overige geld wordt uitgegeven aan onder meer Defensie.

Het kabinet wil ook dat het bedrijfsleven zijn steentje bijdraagt en wil investeringen "uitlokken en aanjagen". Hoe dat er precies uit komt te zien, wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Er worden ook honderden miljoenen uitgegeven om bedrijven van nieuw kapitaal te voorzien en om start-ups en scale-ups te helpen met investeringen.

Leningen en garanties voor bedrijven

De verschillende kredietleningen waarvoor de overheid (deels) garant staat, worden verlengd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Borgstelling MKB tot 1 april 2021.

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC) lopen tot dit jaar. Ook de regeling met Qredits, dat microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven verstrekt, loopt door in het derde pakket.

Rente op belastingschulden blijft vrijwel 0 procent

In de eerste twee pakketten kunnen ondernemers het betalen van belastingen uitstellen. Het kabinet werkt voor de periode erna aan een "ruimhartige aflossingsregeling". Er komt een betalingsregeling van 24 maanden vanaf 1 januari 2021.

De rente op belastingschulden die de Belastingdienst in rekening brengt, blijft tot en met december vrijwel 0 procent, net zoals in de eerdere steunpakketten. De belastingrente, die ook bijna 0 was, wordt wel weer verhoogd naar het oorspronkelijke niveau van 4 procent.