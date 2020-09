Premier Mark Rutte vindt niet dat minister Ferd Grapperhaus moet aftreden nadat bekend is geworden dat gasten op het huwelijk van de CDA-bewindsman zich niet aan de verplichte 1,5 meter afstand hebben gehouden. "Het kan wel eens fout gaan", zei de premier vrijdag na afloop van de ministerraad.

Dat het uitgerekend bij Grapperhaus is waarbij het fout gaat is opmerkelijk. De minister van Justitie en Veiligheid sprak zich meermaals in krachttermen uit over mensen die zich niet aan de regels hielden. Zo noemde hij ze onder meer "asociaal".

Premier Rutte vindt dat het schenden van de regels op het huwelijk de geloofwaardigheid van de minister niet aantast. "Geloofwaardigheid hangt samen met het onder ogen zien wanneer iets niet goed gaat. Dat doet hij", aldus Rutte die verwees naar de excuses die de CDA-bewindsman donderdag maakte. "Zijn geloofwaardigheid staat niet ter discussie."

Ook gelooft hij niet dat het schenden van coronaregels door de justitieminister de boodschap van het kabinet om je aan de afstandregels te houden ondermijnt. "De oproep aan iedereen is om je aan de regels te houden."

De premier voegde daaraan toe dat Grapperhaus uit zichzelf een geldbedrag heeft overgemaakt aan het Rode Kruis, maar vanuit de autoriteiten geen boete hoeft te verwachten. "Daarmee laat hij zien dat hij ongelooflijk baalt", zei Rutte.

De premier is niet van plan om boetes die burgers en ondernemers hebben gekregen voor het niet-naleven van de afstandsregels kwijt te schelden. "De boetes gaan niet van tafel."