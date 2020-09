De economische malaise als gevolg van de coronacrisis is nog lang niet ten einde. Daarom komt het kabinet met een derde steunpakket met een looptijd van negen maanden voor ondernemers en werknemers, maakte het kabinet vrijdag bekend.

"De maatregelen zijn wat specifieker", lichtte minister Wopke Hoekstra (Financiën) toe. De bewindsman belde uit voorzorg via een videoverbinding in omdat hij verkouden is.

Het derde steunpakket loopt van oktober tot juli 2021 en heeft de volgende drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Deze begrippen moeten elkaar versterken, zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken. "We helpen bedrijven om zich aan te passen zodat ze weer een businessmodel en werk hebben."

De totale kosten voor enkel dit pakket worden geschat op zo'n 11 miljard euro. Dat is exclusief de 1,5 miljard euro aan naar voren gehaalde investeringen van het kabinet. De eerste twee pakketten komen uit op zo'n 30 miljard euro.

Hoekstra maakt zich ondanks de miljardenuitgaven geen zorgen over de overheidsfinanciën, de nadruk ligt op het draaiende houden van de economie.

Meer geld voor omscholing en aanpassing

Het kabinet zet nu meer dan in de eerste twee steunpakketten in op investeringen en begeleiding naar nieuw werk. In totaal wordt hier 1,4 miljard euro voor vrijgemaakt. "Zodat ook in nieuwe banen weer werkgelegenheid kan ontstaan", zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in een toelichting.

Deze fase vraagt volgens Koolmees om "een nieuwe aanpak" die bedrijven en werknemers helpt "naar werk".

Alle maatregelen zijn volgens Wiebes gericht op "geleidelijke aanpassing" voor bedrijven en werknemers.

Waarschuwing voor faillissementen en baanverlies blijft

De eerdere waarschuwing dat bedrijven ondanks de miljardensteun alsnog failliet gaan en mensen hun baan verliezen, wordt ook nu door het kabinet gegeven.

Het derde steunpakket bestaat net zoals de eerste twee pakketten uit grofweg drie reddingsboeien: loonsubsidie (NOW), hulp voor zelfstandigen (Tozo) en een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL).

De loonsubsidie wordt geleidelijk afgebouwd. Het kabinet wil dat werkgevers en werknemers zich langzaam kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Ook de zzp-hulp wordt versoberd: het vermogen gaat meetellen in de berekening voor steun (vermogenstoets). Dat was al het geval bij het vermogen van de partner (partnertoets).

De vergoeding voor vaste lasten wordt voor de eerste drie maanden verhoogd naar maximaal 90.000 euro (dat was 50.000 euro), en wordt daarna in stappen afgebouwd.

Ook worden de maatregelen voor goedkope leningen en leningen waarvoor de overheid garant staat, verlengd.