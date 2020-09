Zorgpersoneel krijgt vanaf volgend jaar een extra bonus van 500 euro, naast de extra uitkering van 1.000 euro die al eerder was toegezegd. Burgers krijgen een kleine lastenverlichting via de inkomstenbelasting en een hogere arbeidskorting, zo melden bronnen donderdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Deze week is door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en het kabinet lang onderhandeld over de begrotingsplannen voor volgend jaar. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een derde steunpakket voor het bedrijfsleven dat is geraakt door de coronacrisis.

De politiek is het erover eens dat het zorgpersoneel een extraatje verdiende voor het harde werken tijdens de piek van de corona-uitbraak. Dat gebeurt niet met een structurele salarisverhoging, zoals de oppositie graag had gezien.

De inkomstenbelasting in de eerste schijf, die loopt tot 68.500 euro bruto per jaar, wordt met 1 procent verlaagd. Daarbij wordt de arbeidskorting verder verhoogd. Dat moet burgers een beetje extra koopkracht geven.

Een verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek is niet aan de orde. Dit kabinet heeft dit belastingvoordeel voor huizenbezitters al in stappen versoberd.

Kleine ondernemers krijgen wel belastingkorting

Verder zijn de coalitie en het kabinet het erover eens geworden dat de voorgenomen belastingverlaging voor multinationals niet doorgaat. Dat wordt als ongepast gezien in economisch zware tijden waarin mensen hun baan verliezen en ondernemingen failliet gaan.

Aanvankelijk zou de winstbelasting in 2021 worden verlaagd van 25 procent naar 21,7 procent. Het geld dat daarmee wordt bespaard, wordt wel weer geïnvesteerd in het bedrijfsleven.

Het midden- en kleinbedrijf behoudt volgend jaar wel hun belastingverlaging van 16,5 procent naar 15 procent. In de oude plannen geldt dat alleen voor winsten tot 200.000 euro; dat bedrag wordt nu verhoogd naar 400.000 euro.

Het kabinet onderhandelt nog over de laatste details van de begrotings- en steunplannen. Naar verwachting wordt het gehele pakket vrijdagmiddag gepresenteerd.