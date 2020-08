Er zijn geen "grove onregelmatigheden" ontdekt bij de CDA-lijsttrekkersverkiezing tussen minister Hugo de Jonge en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op 15 juli. Dat staat in een woensdagavond gepubliceerd onderzoek dat de partij na veel vragen heeft laten uitvoeren door een onafhankelijke, externe partij.

Op 15 juli won minister van Volksgezondheid De Jonge de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap nipt van Kamerlid Pieter Omtzigt. De Jonge kreeg nog geen 51 procent van de door de CDA-leden uitgebrachte stemmen.

Het Kamerlid onderschrijft opnieuw de uitslag. "Goed dat de partij dit door een extern bureau snel heeft laten uitzoeken en dat er geen grove onregelmatigheden aangetroffen zijn en de uitslag daarmee nogmaals bevestigd is", laat Omtzigt in een korte schriftelijke reactie via het partijbureau weten.

Al snel na de verkiezing volgden er vragen over de stemprocedure, die al eerder opnieuw moest worden gehouden vanwege de kans op fraude. Onder anderen Omtzigt wilde opheldering. Uitgerekend Ayfer Koç, Omtzigts vrouw en tevens lijsttrekker van het CDA in Enschede, werd bedankt voor haar stem op De Jonge nadat ze op haar man had gestemd. Er volgden in totaal zes van deze meldingen.

Stemde Omtzigts vrouw toch op De Jonge?

Hier is in het onderzoek, dat is uitgevoerd door CGI, specifiek naar gekeken. Volgens de onderzoekers zijn er "geen technische fouten" die deze meldingen kunnen verklaren. Er wordt zelfs geconcludeerd dat in alle zes de gevallen de stem hetzelfde is als de gemelde bevestiging.

Daarmee wordt eigenlijk geconcludeerd dat Omtzigts vrouw per ongeluk op De Jonge heeft gestemd. Dat gaat er bij Omtzigt niet in. Via Twitter laat hij weten dat de zes verwisselingen voor hem "het mysterie van de verkiezingen" blijven.

Geen tijd voor groot integraal onderzoek

De onderzoekers hadden nog wel wat aan te merken op de procedure. Het CDA-partijbureau is een kleine organisatie, waardoor slechts één persoon verantwoordelijk was voor het coderen, testen, onderhouden en wijzigen van de stemapplicatie en de publicatie van de uitslag.

"Dit brengt risico's met zich mee ten aanzien van de integriteit van de in ons onderzoek betrokken data", staat in het onderzoeksrapport. Ook was een "integrale beoordeling" vanwege tijdgebrek niet mogelijk.