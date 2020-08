Het CDA gaat de lijsttrekkersverkiezing van de partij onderzoeken, bevestigt het partijbestuur dinsdag na berichtgeving van het AD. Eerder deze maand ontstond ophef over het stemproces, nadat zes leden melding hadden gemaakt van onregelmatigheden bij de verkiezing.

"De uitslag van de lijsttrekkersverkiezing is eerder door de notaris vastgesteld", meldt het bestuur. "Omdat er nog steeds vragen over het stemproces bleven komen, heeft het landelijk bestuur van het CDA dit weekend besloten om een aantal vragen aan een externe en onafhankelijke partij voor te leggen en te laten toetsen."

Hugo de Jonge werd op 15 juli met een nipte meerderheid verkozen tot de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij nam het in de tweede stemronde op tegen Pieter Omtzigt, nadat Mona Keijzer al in de eerste ronde was afgevallen.

Medio augustus ontstond ophef over de manier waarop de beslissende stemronde was verlopen, omdat volgens Trouw een aantal leden na het stemmen op Omtzigt de melding "Dank voor uw stem op Hugo de Jonge" kreeg. Ook kregen CDA'ers die op De Jonge wilden stemmen de melding dat ze op Omtzigt hadden gestemd. Dit is bevestigd door het partijbureau.

Ook zei het partijbureau tegen de krant dat tijdens de verkiezingen geen technische fouten waren waargenomen. Omtzigt zei vervolgens opheldering te willen, omdat hij zelf de onderzoeksresultaten niet had gezien. Hij zei geen andere uitslag te verwachten. Keijzer verklaarde een onderzoek naar de verkiezing te willen.

Het bestuur zegt met het onderzoek "recht te willen doen" aan de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing. De onderzoeksresultaten worden naar verwachting op korte termijn bekendgemaakt. Parijvoorzitter Rutger Ploum liet dinsdagavond aan Nieuwsuur weten dat de uitslag van verkiezing vaststaat en dat De Jonge ongeacht de uitslag van het onderzoek partijleider blijft.