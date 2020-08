Tweede Kamerlid en vicefractievoorzitter van GroenLinks Kathalijne Buitenweg verlaat de Tweede Kamer na de verkiezingen die voor maart 2021 gepland staan, laat ze maandagmiddag weten. Buitenweg wil "nieuwe wegen" verkennen "op net iets meer afstand van de actualiteit".

Buitenweg werd in 2017 als nummer twee op de GroenLinks-kieslijst verkozen tot Tweede Kamerlid.

Eind vorig jaar kreeg Buitenweg darmkanker. Ze werd "onverwacht snel weer beter", schrijft ze nu. Daardoor kreeg ze de vraag wat zij nog meer wil "ineens prominent" op haar bordje. Volgens haar heeft die een "ongemakkelijke en spannende uitkomst".

"Want ik merk dat ik er naar uitkijk om nieuwe wegen te verkennen, om andere rollen te vervullen dan ik tot nu toe heb gedaan", aldus Buitenweg in haar verklaring.

Buitenweg is in de Kamer woordvoerder politie, veiligheid, justitie en AIVD. Maar in de afgelopen maanden ontdekte ze het meeste plezier te halen uit projecten waarin ze "samen met andere partijen en organisaties, op net iets meer afstand van de actualiteit, kan bouwen aan een inhoudelijk doel".

Hoewel Buitenweg nog niet weet wat zij na haar periode als Tweede Kamerlid gaat doen, klopt haar hart sneller "voor mensenrechten, voor Europese samenwerking en de rechtsstaat".

Buitenweg kreeg na de verkiezingen in 2017 direct een belangrijke rol toen ze samen met GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver onderhandelde voor de kabinetsformatie met VVD, CDA en D66. Uiteindelijk klapten de gesprekken en belandde GroenLinks in de oppositie.

Voordat Buitenweg naar Den Haag kwam, zat ze tien jaar in het Europees Parlement. In totaal werkt ze achttien jaar voor de partij.