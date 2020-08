Kamervoorzitter Khadija Arib heeft aangifte gedaan tegen de demonstranten die donderdag CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt achtervolgden en bedreigden na een uit de hand gelopen protest tegen coronamaatregelen. Dat bevestigt Arib na berichtgeving van Trouw. Premier Mark Rutte spreekt van "onacceptabel" gedrag en noemt de demonstranten "onbeschoft en onopgevoed".

Donderdag liep het protest tegen de coronamaatregelen van het kabinet uit de hand. Tientallen demonstranten keerden zich voor de deur van de Tweede Kamer tegen de politie. Daarbij raakte een agent gewond.

Omtzigt werd na het protest opgewacht door tientallen betogers, waarna hij werd belaagd terwijl hij over het Binnenhof liep. Ook werd hij door een enkeling met de dood bedreigd.

Arib spreekt van een absolute schande en noemt het gedrag van de demonstranten "onbeschoft en onacceptabel", schrijft Trouw. Het feit dat hij door onbekenden is aangeraakt, ligt tijdens de coronacrisis extra gevoelig, maar is volgens Arib normaliter al ongepast.

Premier Rutte noemt wat Omtzigt is overkomen "onacceptabel". Hij vindt dat zij door het belagen van de politie en politici onbeschoft en onopgevoed gedrag etaleren. "Iedereen heeft in in dit land het volste recht om politici te bekritiseren, maar je blijft met je poten van politici af."

De Kamervoorzitter vindt dat volksvertegenwoordigers in Nederland makkelijker aan te spreken zijn dan hun collega's in andere landen. Maar door gevoelige kwesties, zoals de commotie rondom de veevoermaatregel, zijn Kamerleden volgens haar onder druk komen te staan. Vorige week maakten boeren plannen om Kamerleden thuis te bezoeken om ze te confronteren met de stikstofplannen van het kabinet. "Dit loopt wel een beetje uit de hand", aldus Arib.