Medewerkers in de zorg krijgen geen structurele loonsverhoging. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU sloten zich woensdag in het Kamerdebat aan bij het kabinetsstandpunt dat de lonen al stijgen en dat een stijging op dit moment te duur is.

Nadat de vier coalitiepartijen vorige week waren weggelopen van een stemming over dit onderwerp, stemden zij woensdag alsnog niet in met de wens van de oppositie op de beloning in de zorg te verbeteren. Wel vraagt de coalitie het kabinet te onderzoeken of er ruimte is om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Opnieuw stond de oppositie tegenover de coalitie in de hoop slechts een Kamerlid van de coalitiepartijen ervan te overtuigen om in te stemmen met het voorstel. "U kunt vandaag geschiedenis schrijven", zei PVV-leider Geert Wilders in de richting van de parlementariërs van de VVD, CDA, D66 en CU.

Sinds de coalitie geen meerderheid meer in de Kamer heeft, staakten de stemmingen meerdere malen: de oppositie is met 75 zetels voor, de coalitie met 75 zetels tegen.

Onder aanvoering van de PVV, GroenLinks, SP en de PvdA probeerde de oppositie het woensdag opnieuw. Dit keer stemden 69 Kamerleden tegen en 68 voor."We hebben het de mensen in de zorg beloofd om het niet te laten bij een applaus", zei Jesse Klaver." Lilian Marijnissen (SP): "Er is geen geld voor salarisverhogingen, maar wel voor de verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven." Wilders: "Deze coalitie moet zich kapot schamen."

Maar hoewel de regeringspartijen het erover eens zijn dat de zorg een salarisverhoging verdient, blijven zij tegen het voorstel van de oppositie. De partijen sluiten zich aan bij het standpunt van het kabinet dat dinsdag nog een keer in een brief aan de Kamer werd verduidelijkt: de salarissen in de zorg stijgen al en een extra salarisverhoging daarbovenop in tijden van economische krimp als gevolg van de coronacrisis ziet het kabinet niet zitten.

Rutte: Waardering is enorm, maar de lonen stijgen al

Voor de zorgsector is een systematiek bedacht waarbij de salarissen zijn gekoppeld aan de contractloonontwikkelingen in het bedrijfsleven. De lonen stijgen in de komende jaren, het gaat om stijgingen van respectievelijk 7,4 procent (verpleeg- en thuiszorg) en 8 procent (ziekenhuispersoneel). De loonsverhoging van in totaal 8 procent vindt in twee stappen plaats: per 1 januari 2020 stegen de lonen met 5 procent en een jaar later stijgen ze met 3 procent.

"De waardering is enorm", zei premier Rutte, die in herinnering bracht dat het zorgpersoneel dat direct of indirect met de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 te maken had een eenmalige bonus van 1.000 euro netto krijgt. "We hopen nog voor de Kerst." Meer zit er niet in, werd duidelijk in het debat. De premier bleef hameren op de financiële gevolgen van een loonstijging boven op de loonstijging die voorzien is. Hij voorziet dat het gevolg zal zijn dat andere sectoren, zoals het onderwijs en de politie, ook om meer loon zullen vragen. "Dat gaat niet", aldus de minister-president.

Het voorstel van de oppositie om dat te bekostigen uit het schrappen van de winstbelasting is volgens het kabinet en de coalitie niet voldoende. Zij zijn van mening dat dit juist kleine ondernemers het hardst zal raken en met het oog op een eventuele tweede lockdown zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor het mkb.

Coalitie wil onderzoek naar verbetering werkomstandigheden

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vroegen het kabinet wel om te onderzoeken of de startsalarissen omhoog kunnen en of met de sociale partners in gesprek kan worden gegaan over de verbetering van de werkomstandigheden. Klaas Dijkhoff (VVD) wil dat er opnieuw werk wordt gemaakt van de aanpak van de regeldruk, een betere kinderopvang voor medewerkers die flexibel inzetbaar moeten zijn en ruimte voor powernaps. CU-leider Gert-Jan Segers: "Waardering gaat niet alleen om salaris, maar ook om de hoge werkdruk, de tijdelijke contracten of het gebrek aan loopbaanperspectief."

De vier partijen vroegen de premier om voor Prinsjesdag met de resultaten van de gesprekken te komen, maar dat kon hij niet beloven.



Wat Klaver en Asscher betreft blijft het hier niet bij. De twee linkse partijen herinnerden de premier eraan dat de begrotingsbehandelingen er binnenkort weer aankomen. Zonder meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en met ingrijpende beleidsvoorstellen als gevolg van de aanpak van de coronacrisis, wijst GroenLinks op het belang van breedgedragen steun van het parlement.