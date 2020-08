Het kabinet kan vanwege de economische krimp dit jaar geen structurele loonsverhoging geven aan zorgmedewerkers. Dat schrijven ministers Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) dinsdag in een Kamerbrief.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het onderwerp. Een hoofdelijke stemming over het onderwerp eindigde vorige week in een chaos, toen coalitieleden wegliepen om de stemming tegen te houden.

De hoofdelijke stemming moest gaan over een motie over structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers, die PVV-fractievoorzitter Geert Wilders woensdag had ingediend. Oppositiepartijen en vakbonden zien graag een structurele loonsverhoging voor de sector, die vanwege het coronavirus dit jaar extra onder druk is komen te staan.

183 Gommers emotioneel door afwezigheid coalitie bij debat over zorglonen

Eenmalige bonus vanwege COVID-19

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect te maken hadden met de gevolgen van de uitbraak van COVID-19, krijgen wel een eenmalige bonus van 1.000 euro netto. Met deze bonus willen de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid tonen. De bonus kost elke Nederlander zo'n 50 euro, meldt het kabinet.

Bovenop de eenmalige bonus krijgen de zorgmedewerkers in de algemene ziekenhuizen al een loonsverhoging de komende jaren, door eerdere wijzigingen in de cao's. Het gaat om respectievelijk 7,4 procent (verpleeg- en thuiszorg) en 8 procent (ziekenhuispersoneel). De loonsverhoging van in totaal 8 procent vindt in twee stappen plaats: per 1 januari 2020 stegen de lonen met 5 procent, en een jaar later met nog eens 3 procent.

Economische krimp van 5,1 procent in 2020

Volgens het kabinet is er geen geld beschikbaar voor meer loonsverhoging. "Gegeven de economische ontwikkelingen en onzekerheden ziet het kabinet op dit moment geen ruimte voor een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers in de zorg, bovenop de ruimte die reeds extra wordt gegeven."

De ministers verwijzen hiervoor naar de meest recente raming van het Centraal Planbureau (CBP) over een verwachte economische krimp van 5,1 procent dit jaar. Bovendien loopt de werkloosheid op naar ruim 605.000 personen in 2021. Een loonsverhoging voor de sector is hierdoor volgens het kabinet niet verantwoord.

"De inzet van het kabinet is erop gericht om de economische schade te beperken en tegelijkertijd het sterke economische fundament de behouden", aldus de ministers in de brief aan de Kamer.