De compensatie van een groot gedeelte van de gedupeerden van de toeslagenaffaire zal langer duren dan oorspronkelijk verwacht, zo schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) dinsdag aan de Tweede Kamer. De reden is dat het "écht helpen van gedupeerde ouders om hun leven weer op orde te krijgen complexer blijkt dan gedacht".

De uitbetaling van de eerste groep van 108 ouders is in juli gelukt, zo schrijft Van Huffelen, maar de les die hieruit is getrokken, is dat het veel langer duurt om de casussen goed af te handelen.

Volgens de staatssecretaris is de herstelorganisatie nog niet zo ingericht dat de gehoopte snelheid en zorgvuldigheid bereikt kan worden. De bedoeling was dat in september grote aantallen ouders herbeoordeeld zouden worden, maar volgens Van Huffelen is het gezien de complexiteit "onverantwoord" om breed op te schalen.

Er wordt nu wel prioriteit gegeven aan de behandeling van de ouders die in schrijnende of zeer complexe situaties zitten. De staatssecretaris laat nog onderzoeken wat andere opties kunnen zijn. Hier valt bijvoorbeeld het gedeeltelijk in plaats van volledig beoordelen onder, zodat ouders alvast een eerste betaling kunnen krijgen.

De eerste groep heeft in juli bedragen variërend van 1.300 euro tot 41.587 euro uitgekeerd gekregen. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 1,2 miljoen euro.