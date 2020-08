Oud-topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 75-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS zondag. Hij zou al geruime tijd ziek zijn geweest.

Docters van Leeuwen was jurist en topambtenaar op onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. In 1989 werd hij benoemd tot hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de huidige AIVD.

In 1995 begon Docters van Leeuwen als voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, waar hij in 1998 werd ontslagen na een conflict met toenmalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager.

Vervolgens was hij tussen 1999 en 2007 actief als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en goede vriend, omschrijft Docters van Leeuwen tegen de NOS als "uitzonderlijk intelligent en erudiet".

De voormalig topambtenaar was twintig jaar lid van D66, waarna hij in 2002 de politieke overstap maakte naar de VVD. Oorspronkelijk had hij zich ook kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006, maar daarvoor trok hij zich terug omdat hij de tiende plek op de kieslijst te laag vond.