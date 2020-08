Aan het einde van het coronadebat woensdag in de Tweede Kamer waren er te weinig Kamerleden nog aanwezig om een stemming te kunnen houden over het beter belonen van zorgmedewerkers. Volgens leden van de oppositie zijn de coalitiepartijen "weggerend" om de stemming tegen te houden, maar de coalitie spreekt dit tegen.

De hoofdelijke stemming moest gaan over een motie van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders over een structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers. Deze motie had Wilders woensdag nog ingediend. Om deze stemming door te laten gaan, hadden er minimaal 76 leden aanwezig moeten zijn, maar volgens de NOS waren er maar 62.

Fractievoorzitters Wilders, Jesse Klaver van GroenLinks en Lodewijk Asscher van de PvdA spreken alle drie van een "ondemocratische" actie. Klaver zegt op Twitter: "Zorgmedewerkers lopen niet weg voor de coronacrisis. Zij verdienen geen politici die voor hen weglopen".

Paul van Meenen, Kamerlid voor coalitiepartij D66, ontkent dat er sprake is van "wegrennen". Hij beroept zich daarbij op een regel die voorschrijft dat er voorbereidingstijd nodig is voordat er een hoofdelijke stemming plaats moet vinden.

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en lid van het Outbreak Management Team, reageert geëmotioneerd in het televisieprogramma Op1. "Verwacht van ons geen heldendaden als we hier niet over kunnen praten", zegt hij.

Al drie keer eerder werd een poging gedaan de beloning voor zorgmedewerkers te verbeteren. De laatste stemronde hierover was op 23 juni, waarbij het voorstel werd weggestemd met een nipte meerderheid.