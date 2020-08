De Tweede Kamer heeft met verbazing gereageerd op het optreden van het kabinet nadat in de afgelopen weken het aantal coronabesmettingen is toegenomen. Woensdag in het Kamerdebat klonk er kritiek op de aangekondigde quarantaineplicht en de onduidelijke communicatie vanuit het kabinet. Ook zijn er zorgen over slechte ventilatie op scholen.

"Laksheid, afwachten en chaos kunnen we ons niet permitteren. Het kabinet moet aan de slag", is de kritische oproep van PvdA-leider Lodewijk Asscher aan premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Hij is niet de enige die kritiek heeft op het optreden van het kabinet in de afgelopen weken waarin het aantal coronabesmettingen toenam.

Brede kritiek op 'gebrekkige' communicatie

Er is brede onvrede over de gebrekkige crisiscommunicatie die ervoor zou zorgen dat onduidelijk is wat precies van de burgers verwacht wordt.

GroenLinks-leider Jesse Klaver: "Het is de afgelopen zomer stil geweest. We vragen de mensen om hun gedrag te veranderen. Dat betekent dat we vaker moeten worden bijgepraat."

Ook de VVD eist meer. Met name de uitleg waarom maatregelen nodig zijn "mag een paar tandjes bijgeschakeld worden", vindt Kamerlid Hayke Veldman.

DENK-leider Farid Azarkan vindt dat het kabinet de agfelopen zomer te afwezig is geweest en daarmee "een deel van de ellende over zichzelf heeft afgeroepen." Hij pleit voor een terugkeer van de wekelijkse coronapersconferentie.

Asscher merkt op dat premier Mark Rutte vorige week tijdens de persconferentie nog weinig zag in dwingende maatregelen en zichzelf niet als een "dictator" zag, maar een dag voor het coronadebat met een quarantaineplicht kwam. Onnavolgbaar, vindt de PvdA'er.

'Quarantaineplicht is een paniekmaatregel'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde dinsdag aan thuisquarantaine verplicht te stellen voor mensen die mensen die in nauw contact zijn geweest met een coronapatiënt. Er zal gecontroleerd worden, maar het is nog onbekend hoe. De strafmaat is ook nog niet bekend. De GGD's hebben nog geen plan van aanpak.

De aankondiging volgde na de technische briefing in de Tweede Kamer waarin RIVM-directeur Jaap van Dissel zijn zorgen uitsprak over het haperende bron- en contactonderzoek. Mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon laten zich niet snel genoeg testen en een andere groep weigert zich aan de quarantaineplicht te houden.

Vorige week werd bekend dat de GGD, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek, in regio's als Rotterdam en Amsterdam overbelast is geraakt.

Ook hier laakt de Kamer de handelswijze van het kabinet. "Paniekerig", noemt fractievoorzitter Rob Jetten de verplichting.

"De quarantaineplicht is een bliksemafleider. Een disproportionele maatregel waarvan de vraag is hoe die gehandhaafd moet worden".

Ook SGP, CU, PvdA en GroenLinks zijn kritisch.

Klaver is geen tegenstander van de quarantaineplicht, maar vindt dat het kabinet eerst de eigen zaakjes op orde moet krijgen. "De Kamer heeft in het voorjaar al opgeroepen om bij de GGD's op te schalen. Er had meer gedaan kunnen worden", aldus Klaver die wil dat De Jonge eerst in kaart brengt waar de problemen in het testbeleid zitten.

Ook Jetten is kritisch. Hij brengt in herinnering dat minister De Jonge de Kamer in mei verzekerde dat het wel goed zou komen met het bron- en contactonderzoek. Nu blijkt dat de GGD's toch meer tijd nodig hebben voor het onderzoek. "Een gigantische inschattingsfout."

Ventilatie in scholen bron van zorg

Ook zijn er zorgen over de veiligheid op scholen. Meerdere scholen, leraren een leerlingen hebben hun zorgen geuit over de opening van het nieuwe schooljaar, terwijl er nu juist onder jongeren een stijging van het aantal besmettingen te zien is.

De kritiek richt zich niet alleen op de vraag of er wel voldoende afstand kan worden gehouden, maar ook op de ventilatie. Onder meer D66, PvdA, GroenLinks en PVV willen duidelijkheid. Geert Wilders (PVV): "Als binnenruimtes niet goed geventileerd zijn, kan corona weer toeslaan. De gevolgen zijn dan niet te overzien."

Het kabinet reageert later op woensdagmiddag op de vragen en kritiek.