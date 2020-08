Het kabinet stelt vanaf donderdag weer een inreisverbod in voor reizigers uit Marokko vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen in dat land. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dinsdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregel houdt in dat reizigers uit Marokko, die niet-essentieel reizen, Nederland niet in mogen. Het inreisverbod gaat donderdag om middernacht in.

Grapperhaus heeft het besluit genomen op basis van een risico-inschatting, die verstrekt is door onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gezondheidsorganisatie WHO. Daarbij is gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Dat aantal moet lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni.

Ook is een analyse gemaakt van het aantal uitgevoerde coronatests en bron- en contactonderzoeken en de maatregelen die Marokko heeft genomen om het virus te bestrijden.

Eerder tijdens deze coronapandemie gold ook al een inreisverbod voor reizigers uit Marokko. Dat verbod werd 1 juli opgeheven.