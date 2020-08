Kamerlid Femke Merel van Kooten vertrekt na drie maanden uit de Partij voor de Toekomst van voormalig 50PLUS-leider Henk Krol, dat meldt ze in een interview aan het AD woensdagavond.

In het interview zegt Van Kooten dat ze zich bedonderd voelt door Krol. Ze zou niet betrokken zijn geworden in de besprekingen over de aankondigde fusie tussen de Partij voor de Toekomst en de partij GO van Henk Otten, voormalig lid van Forum voor Democratie.

"Henk Krol heeft hierover tegen mij gelogen. Hij beloofde dat wij met zijn tweeën de politieke lijn zouden bepalen, maar nu blijkt dat Otten aan alle touwtjes trekt. Mijn principes gaan niet samen met de zijne en daarom stap ik eruit", aldus Van Kooten tegen het AD.

Van Kooten zal nu verder gaan als onafhankelijk Kamerlid. Een jaar geleden verliet Van Kooten de Partij voor de Dieren omdat ze de partij teveel een one-issuepartij vond.

Begin mei voegde Van Kooten zich bij de nieuwe partij van Henk Krol, die zijn partij 50PLUS verliet vanwege een ruzie.