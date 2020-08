Jan Nagel (81) is zaterdagochtend door partijleden gekozen als nieuwe voorzitter van 50PLUS. Hij is de opvolger van Geert Dales, die eind mei vertrok.

De stemming vond plaats tijdens een digitale algemene vergadering van de ouderenpartij. 350 leden hadden zich daarvoor aangemeld. De vergadering was rechtstreeks te volgen via YouTube.

Er waren twee stemrondes nodig om Nagel opnieuw partijvoorzitter te maken. Die functie vervulde hij sinds de oprichting van 50PLUS in 2009 al drie keer eerder. Nagel nam het in de laatste ronde op tegen wethouder Joop van Orsouw van de gemeente Oss.

2020 geldt voor 50PLUS voorlopig als een roerig jaar. Begin mei maakte partijleider Henk Krol bekend dat hij de partij verliet om een nieuwe beweging te beginnen: de Partij voor de Toekomst. Daarnaast stapten zeven van de negen bestuursleden op vanwege een conflict met Dales.

Nagel begon politieke carrière bij PvdA

Nagel begon zijn politieke carrière bij de jongerenbeweging van de PvdA. Binnen die partij was hij in de jaren zestig voorman van Nieuw Links. Daarna gold hij jarenlang als prominent partijbestuurder binnen de PvdA.

Ondertussen was Nagel ook jarenlang programmamaker bij de VARA. Hij was betrokken bij onder meer de programma's Achter het Nieuws en De Kloof.

In 1993 richtte hij Leefbaar Hilversum op en was hij namens die partij gemeenteraadslid en wethouder in Hilversum. In 2001 stichtte hij Leefbaar Nederland met onder anderen Henk Westbroek en Pim Fortuyn, die een jaar later verderging onder de afsplitsing Lijst Pim Fortuyn (LPF).

Na een mislukte poging een andere nieuwe partij op te richten, kwam hij in 2011 terug in de landelijke politiek als medeoprichter van 50PLUS. Namens die partij was hij meerdere malen voorzitter en acht jaar lang Eerste Kamerlid.